Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 57,5988 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,25 руб., максимальный - 59,6425 руб. Было заключено 86347 сделок. Объем торгов составил 133531,66 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,89 руб. за доллар США.

10 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10759 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5988 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 41909,936 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 113,600 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2662 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8506 руб. Минимальный курс юаня составил 8,529 руб., максимальный - 9,199 руб. Было заключено 24996 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,529 руб., максимальный - 9,199 руб. Было заключено 24996 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13519 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8653 руб. Минимальный курс евро составил 59,2475 руб., максимальный - 63,725 руб. Было заключено 30778... Минимальный курс евро составил 59,2475 руб., максимальный - 63,725 руб. Было заключено 30778... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10759 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5988 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,25 руб., максимальный - 59,6425 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 56,25 руб., максимальный - 59,6425 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ заверши торги без единой динамики. Индекс РТС подскочил на фоне укрепления рубля. Внешние площадки подавали негативные сигналы. В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 снизился на 1,5%,... В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 снизился на 1,5%,... читать дальше

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Депутаты Госдумы вместе с заинтересованными сторонами обсуждают два варианта сохранения налоговых вычетов по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) при смене брокера из-за санкций: полный перевод всех активов другому, не попавшему под санкции брокеру либо перевод на новый... читать дальше

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Цены на нефть снижаются в пятницу вечером в ходе волатильных торгов. Котировки, начавшие день умеренным снижением, переходили к росту днем, но снова пошли вниз после публикации данных об обновившей 40-летний максимум инфляции в США. Потребительские цены в Штатах в мае... Потребительские цены в Штатах в мае... читать дальше

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Бразилия получила 33,7 млрд реалов ($6,9 млрд) от продажи акций электроэнергетической компании Eletrobras, что стало крупнейшей по величине приватизацией в данной отрасли в Латинской Америке, сообщает агентство Bloomberg. Eletrobras и государственный банк развития BNDES... Eletrobras и государственный банк развития BNDES... читать дальше

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Потребители из Конго ждут на своем рынке продукты питания из России, заявил операционный директор региона Катанга компании Kin Marche (сеть супермаркетов) Суну Сундаран на заключительном дне деловой миссии российских экспортеров продукции АПК с представителями стран Африки -... читать дальше

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Объем закупок группы ПАО "Газпром" в 2021 году составил 454 млрд рублей, что на 18% меньше аналогичного показателя 2020 года, говорится в отчете "Газпрома" за прошлый год. По данным компании, в прошлом году она заключила 11,7 тыс. договоров на 454 млрд рублей против 14,6 тыс.... читать дальше

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Показатели смертности населения в России достигли уровня ниже пандемийного периода, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. "Сегодня мы вернулись к показателям, даже улучшили показатели допандемийного периода. В последние недели мы констатируем, что по показателям... "Сегодня мы вернулись к показателям, даже улучшили показатели допандемийного периода. В последние недели мы констатируем, что по показателям... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7274 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,7745 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,115 руб., максимальный - 59,7475 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 56,115 руб., максимальный - 59,7475 руб. Была... читать дальше

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Рост потребительских цен в Белоруссии в мае 2022 года продолжил замедляться и составил 0,7% против 1,6% в апреле и мартовского скачка в 6,1% на фоне девальвации нацвалюты, свидетельствуют данные Национального статистического комитета страны (Белстат). Годовая инфляция... Годовая инфляция... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июне упал до 50,2 пункта по сравнению с 58,4 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень за время ведения... Это минимальный уровень за время ведения... читать дальше

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Американский фондовый рынок начал торги в пятницу резким снижением после выхода данных об ускорении инфляции в стране в прошлом месяце. Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае выросли на 8,6% относительно того же месяца прошлого года, что стало максимумом с... Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае выросли на 8,6% относительно того же месяца прошлого года, что стало максимумом с... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 13.06 по 19.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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