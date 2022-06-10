Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

10 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 13.06 по 19.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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В течение ближайшей недели с 13.06 по 19.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Восемь крупнейших банков Великобритании смогут безопасно пережить банкротство, свидетельствуют результаты проведенного Банком Англии анализа. "Если бы крупный британский банк обанкротился сегодня, он мог бы сделать это безопасно: остаться открытым и продолжать предоставлять... читать дальше

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В понедельник, 13 июня, в России нерабочий день, поскольку праздник День принятия Декларации о государственном суверенитете Россисйской Федерации приходится на выходной. . В воскресенье, 19 июня, в США праздник - День Освобождения Рабов . В воскресенье, 19 июня, в США праздник - День Освобождения Рабов . Это... Это...

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Принудительная конвертация валютных счетов граждан в рублевые не обсуждается, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях", - сказала Набиуллина. Глава ЦБ также сообщила, что решение... Глава ЦБ также сообщила, что решение... читать дальше

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Практически половина граждан РФ (49%) отмечает существенный рост цен на сахар за последний месяц, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра. По данным исследования, заметный... По данным исследования, заметный... читать дальше

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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пообещала разобраться с введением некоторыми банками комиссий по валютным счетам, условия обслуживания существующих договоров не должны ухудшаться. "Мы исходим из того, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих... "Мы исходим из того, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих... читать дальше

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0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-234 на 17 млрд 580 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 11 по 17 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 159 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 11 по 17 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 11 по 17 июня ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Денежно-кредитная политика не должна препятствовать структурной перестройке экономики, избегая рисков стагфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров ЦБ. "Нам необходимо настроить политику следующим образом: с одной... "Нам необходимо настроить политику следующим образом: с одной... читать дальше

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Падение экспорта нефти из-за эмбарго чревато проинфляционным давлением, но многое зависит от цен и переориентации поставок на другие рынки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Внешние условия несут целый комплекс рисков. От сочетания... "Внешние условия несут целый комплекс рисков. От сочетания... читать дальше

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Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае выросли на 8,6% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с декабря 1981 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению 8,3% в апреле. Аналитики,... читать дальше

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ЦБ РФ с 11 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3427 (-51,48) руб./грамм; на серебро - 40,74 (-0,41) руб./грамм; на платину - 1831,6 (-49,42) руб./грамм; на палладий - 3568,46 (-92,21) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "НК "Роснефть" на уровне "ruAAA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Агентство оценивает устойчивость к внешним шокам отрасли группы как умеренную. "Это... Агентство оценивает устойчивость к внешним шокам отрасли группы как умеренную. "Это... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 60,9656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 112,78 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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