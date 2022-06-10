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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в мае замедлилась до 0,12%
В мае инфляция замедлилась до 0,12% после 1,56% в апреле, сообщил Росстат. В январе-мае потребительские цены выросли на 11,8%. Годовая инфляция составила 17,1% после 17,8% месяцем ранее
 
Снижение ВВП по итогам 2022 года может оказаться меньше, чем прогнозировалось в апреле - ЦБ РФ
Фактическое снижение экономической активности в 2-м квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апрельском базовом сценарии, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совете директоров, на котором регулятор...
 
В России может усилиться дифференциация региональных рынков труда
К концу этого года уровень безработицы может заметно подскочить в большинстве регионов, следует из прогноза Центра стратегических разработок (ЦСР) для российского рынка труда - в 53-х регионах показатель увеличится в 1,5 раза, в 16 регионах - вдвое...
 
Почему ритейлеры могут не попасть под "ковидную амнистию"
Часть крупных российских ритейлеров рискует не попасть под "ковидную амнистию", рассказал источник "Известий" на продовольственном рынке. Дело в том, что в уставном капитале части торговых сетей есть акционеры из недружественных стран или офшоров....
 
10 июня 2022 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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10 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 13.06 по 19.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
13.06.2022 09:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Апрель 2022
13.06.2022 09:00 Промышленное производство в Великобритании Апрель 2022
13.06.2022 09:45 Изменение потребительских цен во Франции Май 2022
13.06.2022 09:45 Промышленное производство во Франции Апрель 2022
13.06.2022 11:00 Квартальные данные о безработице в Италии I квартал 2022
14.06.2022 09:00 Безработица в Великобритании Май 2022
14.06.2022 09:00 Изменение потребительских цен в Германии Май 2022
14.06.2022 09:00 Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании Апрель 2022
14.06.2022 12:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew Июнь 2022
14.06.2022 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew Июнь 2022
14.06.2022 12:00 Промышленное производство в еврозоне Апрель 2022
14.06.2022 15:30 Изменение цен производителей в США Май 2022
15.06.2022 12:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Апрель 2022
15.06.2022 15:15 Новостройки в Канаде Май 2022
15.06.2022 15:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Май 2022
15.06.2022 15:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing Июнь 2022
15.06.2022 15:30 Объемы розничных продаж в США Май 2022
15.06.2022 17:00 Товарные запасы на складах США Апрель 2022
15.06.2022 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 04 по 10 июня
15.06.2022 21:00 Процентная ставка ФРС Июнь 2022
16.06.2022 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы Апрель 2022
16.06.2022 09:00 Изменение оптовых цен в Германии Май 2022
16.06.2022 09:00 Процентная ставка Банка Англии Июнь 2022
16.06.2022 12:00 Изменение потребительских цен в Италии Май 2022
16.06.2022 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 29 мая по 04 июня
16.06.2022 15:30 Индекс деловой активности Филадельфии Июнь 2022
16.06.2022 15:30 Новостройки и разрешения на строительство в США Май 2022
16.06.2022 15:30 Оптовые продажи в Канаде Апрель 2022
16.06.2022 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 22 по 28 мая
17.06.2022 12:00 Внешнеторговый баланс Италии Апрель 2022
17.06.2022 12:00 Изменение потребительских цен в еврозоне Май 2022
17.06.2022 12:00 Объем строительства в еврозоне Апрель 2022
17.06.2022 16:15 Промышленное производство в США Май 2022
17.06.2022 17:00 Индекс опережающих экономических показателей США Май 2022

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НОВОСТИ
10 июня 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 13.06 по 19.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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10 июня 2022 года 17:05
Крупнейшие британские банки смогут пережить банкротство - Банк Англии
Восемь крупнейших банков Великобритании смогут безопасно пережить банкротство, свидетельствуют результаты проведенного Банком Англии анализа. "Если бы крупный британский банк обанкротился сегодня, он мог бы сделать это безопасно: остаться открытым и продолжать предоставлять...    читать дальше
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10 июня 2022 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 13 по 20 июня
В понедельник, 13 июня, в России нерабочий день, поскольку праздник День принятия Декларации о государственном суверенитете Россисйской Федерации приходится на выходной.

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В воскресенье, 19 июня, в США праздник - День Освобождения Рабов .

Это...
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10 июня 2022 года 16:58
Набиуллина заявила, что принудительная конвертация валютных счетов в рублевые не обсуждается
Принудительная конвертация валютных счетов граждан в рублевые не обсуждается, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях", - сказала Набиуллина.

Глава ЦБ также сообщила, что решение...    читать дальше
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10 июня 2022 года 16:47
Половина россиян отмечает существенный рост цен на сахар за последний месяц
Практически половина граждан РФ (49%) отмечает существенный рост цен на сахар за последний месяц, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра.

По данным исследования, заметный...    читать дальше
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10 июня 2022 года 16:39
Банки не должны ухудшать условия обслуживания по существующим договорам - Набиуллина
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пообещала разобраться с введением некоторыми банками комиссий по валютным счетам, условия обслуживания существующих договоров не должны ухудшаться.

"Мы исходим из того, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих...    читать дальше
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10 июня 2022 года 16:34
ВТБ разместил 35,2% выпуска однодневных бондов серии КС-4-234 на 17,6 млрд рублей
0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-234 на 17 млрд 580 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк реализовал...    читать дальше
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10 июня 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 11 по 17 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 159 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 11 по 17 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 159 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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10 июня 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 11 по 17 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 11 по 17 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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10 июня 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 11 по 17 июня ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 11 по 17 июня ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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10 июня 2022 года 16:25
Денежно-кредитная политика не должна препятствовать структурной перестройке экономики - ЦБ РФ
Денежно-кредитная политика не должна препятствовать структурной перестройке экономики, избегая рисков стагфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров ЦБ.

"Нам необходимо настроить политику следующим образом: с одной...    читать дальше
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10 июня 2022 года 16:18
Набиуллина: в случае падения экспорта российской нефти может возникнуть проинфляционное давление
Падение экспорта нефти из-за эмбарго чревато проинфляционным давлением, но многое зависит от цен и переориентации поставок на другие рынки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Внешние условия несут целый комплекс рисков. От сочетания...    читать дальше
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10 июня 2022 года 16:11
Инфляция в США в мае разогналась до максимума с 1981 года
Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае выросли на 8,6% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с декабря 1981 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению 8,3% в апреле. Аналитики,...    читать дальше
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10 июня 2022 года 16:10
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 июня
ЦБ РФ с 11 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3427 (-51,48) руб./грамм; на серебро - 40,74 (-0,41) руб./грамм; на платину - 1831,6 (-49,42) руб./грамм; на палладий - 3568,46 (-92,21) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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10 июня 2022 года 16:07
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг Роснефти на уровне "ruAAA" со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "НК "Роснефть" на уровне "ruAAA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Агентство оценивает устойчивость к внешним шокам отрасли группы как умеренную. "Это...    читать дальше
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10 июня 2022 года 16:04
ЦБ РФ установил курс евро с 11 июня в размере 60,9656 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 60,9656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 112,78 коп.

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