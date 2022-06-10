.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 10 июня составил 57,778 руб.
.
10 июня 2022 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 10 июня составил 57,778 руб.
|0
10 июня. FINMARKET.RU - На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 8967 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,778 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара США упал на 6115 пунктов. С 25 апреля 2022 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным до 15:30 мск дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
.
Ключевые слова: Россия, Курс доллара США
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
10 июня 2022 года 17:15
В течение ближайшей недели с 13.06 по 19.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.10 июня 2022 года 17:05
Восемь крупнейших банков Великобритании смогут безопасно пережить банкротство, свидетельствуют результаты проведенного Банком Англии анализа. "Если бы крупный британский банк обанкротился сегодня, он мог бы сделать это безопасно: остаться открытым и продолжать предоставлять... читать дальше
.10 июня 2022 года 17:00
В понедельник, 13 июня, в России нерабочий день, поскольку праздник День принятия Декларации о государственном суверенитете Россисйской Федерации приходится на выходной. . В воскресенье, 19 июня, в США праздник - День Освобождения Рабов . Это...
.10 июня 2022 года 16:58
Принудительная конвертация валютных счетов граждан в рублевые не обсуждается, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях", - сказала Набиуллина. Глава ЦБ также сообщила, что решение... читать дальше
.10 июня 2022 года 16:47
Практически половина граждан РФ (49%) отмечает существенный рост цен на сахар за последний месяц, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра. По данным исследования, заметный... читать дальше
.10 июня 2022 года 16:39
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пообещала разобраться с введением некоторыми банками комиссий по валютным счетам, условия обслуживания существующих договоров не должны ухудшаться. "Мы исходим из того, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих... читать дальше
.10 июня 2022 года 16:34
0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-234 на 17 млрд 580 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... читать дальше
.10 июня 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 11 по 17 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 159 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 11 по 17 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 159 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.10 июня 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 11 по 17 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 11 по 17 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.10 июня 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 11 по 17 июня ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.10 июня 2022 года 16:25
Денежно-кредитная политика не должна препятствовать структурной перестройке экономики, избегая рисков стагфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров ЦБ. "Нам необходимо настроить политику следующим образом: с одной... читать дальше
.10 июня 2022 года 16:18
Падение экспорта нефти из-за эмбарго чревато проинфляционным давлением, но многое зависит от цен и переориентации поставок на другие рынки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Внешние условия несут целый комплекс рисков. От сочетания... читать дальше
.10 июня 2022 года 16:11
Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае выросли на 8,6% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с декабря 1981 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению 8,3% в апреле. Аналитики,... читать дальше
.10 июня 2022 года 16:10
ЦБ РФ с 11 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3427 (-51,48) руб./грамм; на серебро - 40,74 (-0,41) руб./грамм; на платину - 1831,6 (-49,42) руб./грамм; на палладий - 3568,46 (-92,21) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.10 июня 2022 года 16:07
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "НК "Роснефть" на уровне "ruAAA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Агентство оценивает устойчивость к внешним шокам отрасли группы как умеренную. "Это... читать дальше
.10 июня 2022 года 16:04
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 60,9656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 112,78 коп. Это автоматическое сообщение.
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.