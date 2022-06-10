Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,1392 руб.

В течение ближайшей недели с 13.06 по 19.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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В понедельник, 13 июня, в России нерабочий день, поскольку праздник День принятия Декларации о государственном суверенитете Россисйской Федерации приходится на выходной.

В воскресенье, 19 июня, в США праздник - День Освобождения Рабов .

Это...