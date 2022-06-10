Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0086 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,89 руб., максимальный - 9,1971 руб. Было заключено 1755 сделок. Объем торгов составил 2362,79 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,9649 руб. за юань.

10 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1214 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0086 руб.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО АНК "Башнефть" на уровне "ruAAA", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе. Агентство напоминает, что контролирующим акционером "Башнефти" является ПАО "НК "Роснефть". "Наличие в... Агентство напоминает, что контролирующим акционером "Башнефти" является ПАО "НК "Роснефть". "Наличие в... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО АНК "Башнефть" на уровне "ruAAA", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе. Агентство напоминает, что контролирующим акционером "Башнефти" является ПАО "НК "Роснефть". "Наличие в... Агентство напоминает, что контролирующим акционером "Башнефти" является ПАО "НК "Роснефть". "Наличие в... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,75 пункта (0,163%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2290,24 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2292,48... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 11 мая по 10 июня) - 68,22 руб. за доллар, максимальное значение - 82,2233 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 14,00 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Двухлетняя проблема дефицита полупроводниковых компонентов может коснуться и самых высокотехнологичных чипов, используемых в смартфонах нового поколения, а также дата-центрах, обеспечивающих функционирование приложений, пишет The Wall Street Journal. До последнего... До последнего... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,2/70,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 113 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,19/72,56 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,55/68,22 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 56 коп., Cредний курс продажи...

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Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в мае подскочил в три раза по сравнению с апрелем на фоне увеличения экономических стимулов. Китайские банки в прошлом месяце выдали кредиты на сумму 1,89 трлн юаней ($282,3 млрд) по сравнению с 645,4 млрд юаней... читать дальше

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"Московская биржа" с 11 по 13 июня в связи с выходными праздничными днями торги и расчеты на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов не проводит, согласно расписанию торгов биржи в июне. Кроме того, в связи с тем, что 20 июня в США... Кроме того, в связи с тем, что 20 июня в США... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в мае 2022 года вырос на 21,6% по отношению к апрелю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса рубля к... читать дальше

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ПАО "Группа компаний "Самолет" установило порядок определения ставок 15-16-го купонов по облигациям серии БО-П04, говорится в сообщении компании. Ставки будут определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате... Ставки будут определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате... читать дальше

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Число зарегистрированных безработных граждан в РФ с 30 мая по 6 июня увеличилось на 608 человек, отмечается также рост числа работников, находящихся в простое - на 3,7 тыс., сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы... читать дальше

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Правительство РФ утвердило положение о Национальной системе пространственных данных, запуск соответствующей цифровой платформы планируется к 2024 году, сообщает пресс-служба кабинета министров в пятницу. Соответствующее положение о утвердил глава правительства Михаил... Соответствующее положение о утвердил глава правительства Михаил... читать дальше

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Фондовые рынки стран Западной Европы продолжают активно снижаться на утренних торгах в пятницу после падения накануне. Давление на рынки оказывают опасения, что рост инфляции и повышение процентных ставок приведут к рецессии в экономике еврозоны, пишет Trading Ecomonics.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1214 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0086 руб. Минимальный курс юаня составил 8,89 руб., максимальный - 9,1971 руб. Было заключено 1755 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,89 руб., максимальный - 9,1971 руб. Было заключено 1755 сделок.... читать дальше

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