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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0086 руб.
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10 июня 2022 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0086 руб.

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10 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1214 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0086 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,89 руб., максимальный - 9,1971 руб. Было заключено 1755 сделок. Объем торгов составил 2362,79 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,9649 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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