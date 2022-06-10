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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1640 млрд руб.
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10 июня 2022 года 09:56
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1640 млрд руб.
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10 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1640 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1500,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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10 июня 2022 года 13:25
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО АНК "Башнефть" на уровне "ruAAA", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе. Агентство напоминает, что контролирующим акционером "Башнефти" является ПАО "НК "Роснефть". "Наличие в... читать дальше
.10 июня 2022 года 13:25
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО АНК "Башнефть" на уровне "ruAAA", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе. Агентство напоминает, что контролирующим акционером "Башнефти" является ПАО "НК "Роснефть". "Наличие в... читать дальше
.10 июня 2022 года 13:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,75 пункта (0,163%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2290,24 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2292,48... читать дальше
.10 июня 2022 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 68,22 руб.
Минимальное значение за месяц (с 11 мая по 10 июня) - 68,22 руб. за доллар, максимальное значение - 82,2233 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 14,00 руб. Это автоматическое сообщение.
.10 июня 2022 года 13:03
Двухлетняя проблема дефицита полупроводниковых компонентов может коснуться и самых высокотехнологичных чипов, используемых в смартфонах нового поколения, а также дата-центрах, обеспечивающих функционирование приложений, пишет The Wall Street Journal. До последнего... читать дальше
.10 июня 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 10 июня средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 60,2/70,47 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,2/70,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 113 коп., средний...
.10 июня 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,19/72,56 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи упал на...
.10 июня 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 58,55/68,22 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,55/68,22 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 56 коп., Cредний курс продажи...
.10 июня 2022 года 12:54
Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в мае подскочил в три раза по сравнению с апрелем на фоне увеличения экономических стимулов. Китайские банки в прошлом месяце выдали кредиты на сумму 1,89 трлн юаней ($282,3 млрд) по сравнению с 645,4 млрд юаней... читать дальше
.10 июня 2022 года 12:45
"Московская биржа" с 11 по 13 июня в связи с выходными праздничными днями торги и расчеты на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов не проводит, согласно расписанию торгов биржи в июне. Кроме того, в связи с тем, что 20 июня в США... читать дальше
.10 июня 2022 года 12:37
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в мае 2022 года вырос на 21,6% по отношению к апрелю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса рубля к... читать дальше
.10 июня 2022 года 12:27
ПАО "Группа компаний "Самолет" установило порядок определения ставок 15-16-го купонов по облигациям серии БО-П04, говорится в сообщении компании. Ставки будут определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате... читать дальше
.10 июня 2022 года 12:23
Число зарегистрированных безработных граждан в РФ с 30 мая по 6 июня увеличилось на 608 человек, отмечается также рост числа работников, находящихся в простое - на 3,7 тыс., сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы... читать дальше
.10 июня 2022 года 12:15
Правительство РФ утвердило положение о Национальной системе пространственных данных, запуск соответствующей цифровой платформы планируется к 2024 году, сообщает пресс-служба кабинета министров в пятницу. Соответствующее положение о утвердил глава правительства Михаил... читать дальше
.10 июня 2022 года 12:08
Фондовые рынки стран Западной Европы продолжают активно снижаться на утренних торгах в пятницу после падения накануне. Давление на рынки оказывают опасения, что рост инфляции и повышение процентных ставок приведут к рецессии в экономике еврозоны, пишет Trading Ecomonics.... читать дальше
.10 июня 2022 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1214 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0086 руб. Минимальный курс юаня составил 8,89 руб., максимальный - 9,1971 руб. Было заключено 1755 сделок.... читать дальше
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