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Росрыболовство в этом году планирует разрешить любительскую рыбалку байкальского омуля. Промышленный вылов будет возможен с будущего года, сообщает ведомство со ссылкой на руководителя Илью Шестакова. "В этом году мы планируем открыть любительскую рыбалку, а со... "В этом году мы планируем открыть любительскую рыбалку, а со... читать дальше

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Минпромторг РФ согласовал в правительстве увеличение скидочных лимитов в рамках программ льготного автокредитования и лизинга при приобретении электромобиля, сообщил замдиректор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Тигран... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 5,35 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53,51 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В мае темпы роста потребительских цен в Китае остались на уровне апреля, повышение цен производителей замедлилось до минимума за 14 месяцев на фоне локдаунов, усугубивших проблемы в цепочках поставок и ослабивших спрос. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце... Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце... читать дальше

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Сегодя утром нефтяные цены умеренно снижаются, завершив предыдущую сессию в небольшом минусе из-за опасений по поводу введения новых локдаунов в Китае. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляла $122,43 за... Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляла $122,43 за... читать дальше

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Торги в четверг американские фондовые индексы завершили резким падением. Инвесторы продолжили оценивать прогнозы в отношении инфляции и роста экономики в ожидании пятничных статистических данных о динамике потребительских цен в США. Значение Dow Jones Industrial Average... Значение Dow Jones Industrial Average... читать дальше

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По итогам этого года российский рынок легковых автомобилей снизится, по оценкам Минпромторга, примерно на 55%. "Сейчас у нас апрель-май, вы все видели - сильное падение. Мы планируем, что до конца года рынок легковых автомобилей по итогу будет порядка 750 тыс.... "Сейчас у нас апрель-май, вы все видели - сильное падение. Мы планируем, что до конца года рынок легковых автомобилей по итогу будет порядка 750 тыс.... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов фондовые рынки стран Западной Европы упали на итогах заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 1,36% и составил 434,38... Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 1,36% и составил 434,38... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 58,3895 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 183,87 коп. Официальный курс евро, установленный ЦБ с 10 июня, составляет 62,0934 руб. По сравнению с предыдущим... Официальный курс евро, установленный ЦБ с 10 июня, составляет 62,0934 руб. По сравнению с предыдущим...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:45 09:45 Внешнеторговый баланс Франции Внешнеторговый баланс Франции ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42023,536 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 427,422 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1414 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1168 руб. Минимальный курс юаня составил 8,88 руб., максимальный - 9,3467 руб. Было заключено 19750 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,88 руб., максимальный - 9,3467 руб. Было заключено 19750 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,6746 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,4075 руб., максимальный - 59,8 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 57,4075 руб., максимальный - 59,8 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16657 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2172 руб. Минимальный курс евро составил 61,2025 руб., максимальный - 63,745 руб. Было заключено 28288... Минимальный курс евро составил 61,2025 руб., максимальный - 63,745 руб. Было заключено 28288... читать дальше

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