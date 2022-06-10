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НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в мае замедлилась до 0,12%
В мае инфляция замедлилась до 0,12% после 1,56% в апреле, сообщил Росстат. В январе-мае потребительские цены выросли на 11,8%. Годовая инфляция составила 17,1% после 17,8% месяцем ранее
 
Инфляция скорректировала траекторию после достижения пиков - Минэкономразвития
Инфляция в РФ в мае и начале июня показывает, что ее динамика скорректировала траекторию после достижения пиков в марте-апреле, говорится в комментарии Минэкономразвития к данным по динамике цен. "Околонулевая динамика инфляции на прошлой неделе,...
 
Правила для гаражных комплексов и парковок урегулируют
Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, устанавливающий комплексное регулирование деятельности гаражных объединений, пишет "Российская газета".. Речь в том числе о подземных парковках и...
 
Регионы как барометр рецессии
Рост экономической активности в апреле 2022 года зафиксирован в 27 регионах, показали результаты исследования института "Центр развития" НИУ ВШЭ, пишут "Ведомости". Во всех остальных субъектах - практически в 70% от общего количества - произошел...
 
10 июня 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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10 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:45 Внешнеторговый баланс Франции Апрель 2022
11:00 Промышленное производство в Италии Апрель 2022
15:30 Безработица в Канаде Май 2022
15:30 Изменение потребительских цен в США Май 2022
18:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Июнь 2022
21:00 Бюджет США Май 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
10 июня 2022 года 08:44
Запрет на промышленный вылов омуля в Байкале может быть снят в 2023 году
Росрыболовство в этом году планирует разрешить любительскую рыбалку байкальского омуля. Промышленный вылов будет возможен с будущего года, сообщает ведомство со ссылкой на руководителя Илью Шестакова.

"В этом году мы планируем открыть любительскую рыбалку, а со...    читать дальше
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10 июня 2022 года 08:36
Минпромторг РФ увеличит лимиты скидок на электромобили в рамках программ господдержки
Минпромторг РФ согласовал в правительстве увеличение скидочных лимитов в рамках программ льготного автокредитования и лизинга при приобретении электромобиля, сообщил замдиректор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Тигран...    читать дальше
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10 июня 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 5,35 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 5,35 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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10 июня 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53,51 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53,51 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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10 июня 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс..

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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10 июня 2022 года 08:29
В КНР в мае темпы роста потребительских цен остались на уровне апреля, цен производителей - замедлились
В мае темпы роста потребительских цен в Китае остались на уровне апреля, повышение цен производителей замедлилось до минимума за 14 месяцев на фоне локдаунов, усугубивших проблемы в цепочках поставок и ослабивших спрос.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце...    читать дальше
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10 июня 2022 года 08:23
Нефтяные цены умеренно снижаются сегодня
Сегодя утром нефтяные цены умеренно снижаются, завершив предыдущую сессию в небольшом минусе из-за опасений по поводу введения новых локдаунов в Китае.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляла $122,43 за...    читать дальше
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10 июня 2022 года 08:22
Фондовые индексы США завершили торги резким падением
Торги в четверг американские фондовые индексы завершили резким падением. Инвесторы продолжили оценивать прогнозы в отношении инфляции и роста экономики в ожидании пятничных статистических данных о динамике потребительских цен в США.

Значение Dow Jones Industrial Average...    читать дальше
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10 июня 2022 года 08:15
Минпромторг: в этом году падение авторынка РФ может составить 55%
По итогам этого года российский рынок легковых автомобилей снизится, по оценкам Минпромторга, примерно на 55%.

"Сейчас у нас апрель-май, вы все видели - сильное падение. Мы планируем, что до конца года рынок легковых автомобилей по итогу будет порядка 750 тыс....    читать дальше
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10 июня 2022 года 08:08
Европейские фондовые индикаторы завершили торги падением на итогах заседания ЕЦБ
По итогам вчерашних торгов фондовые рынки стран Западной Европы упали на итогах заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 1,36% и составил 434,38...    читать дальше
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10 июня 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 58,3895 руб., курс евро - в размере 62,0934 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 58,3895 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 183,87 коп.

Официальный курс евро, установленный ЦБ с 10 июня, составляет 62,0934 руб. По сравнению с предыдущим...
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10 июня 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:45

Внешнеторговый баланс Франции

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09 июня 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 9 июня снизилась на 1,01% и составила 42023,536 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42023,536 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 427,422 млрд руб., или на...
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09 июня 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1168 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1414 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1168 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,88 руб., максимальный - 9,3467 руб. Было заключено 19750 сделок....    читать дальше
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09 июня 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 58,6746 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,6746 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,4075 руб., максимальный - 59,8 руб. Было...    читать дальше
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09 июня 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 62,2172 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16657 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2172 руб.

Минимальный курс евро составил 61,2025 руб., максимальный - 63,745 руб. Было заключено 28288...    читать дальше
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