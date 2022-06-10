10 июня 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Апрель 2022
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Апрель 2022
|15:30
|Безработица в Канаде
|Май 2022
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Май 2022
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июнь 2022
|21:00
|Бюджет США
|Май 2022
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10 июня 2022 года 08:44
Росрыболовство в этом году планирует разрешить любительскую рыбалку байкальского омуля. Промышленный вылов будет возможен с будущего года, сообщает ведомство со ссылкой на руководителя Илью Шестакова.
"В этом году мы планируем открыть любительскую рыбалку, а со... читать дальше
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10 июня 2022 года 08:36
Минпромторг РФ согласовал в правительстве увеличение скидочных лимитов в рамках программ льготного автокредитования и лизинга при приобретении электромобиля, сообщил замдиректор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Тигран... читать дальше
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10 июня 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 5,35 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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10 июня 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53,51 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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10 июня 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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10 июня 2022 года 08:29
В мае темпы роста потребительских цен в Китае остались на уровне апреля, повышение цен производителей замедлилось до минимума за 14 месяцев на фоне локдаунов, усугубивших проблемы в цепочках поставок и ослабивших спрос.
Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце... читать дальше
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10 июня 2022 года 08:23
Сегодя утром нефтяные цены умеренно снижаются, завершив предыдущую сессию в небольшом минусе из-за опасений по поводу введения новых локдаунов в Китае.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляла $122,43 за... читать дальше
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10 июня 2022 года 08:22
Торги в четверг американские фондовые индексы завершили резким падением. Инвесторы продолжили оценивать прогнозы в отношении инфляции и роста экономики в ожидании пятничных статистических данных о динамике потребительских цен в США.
Значение Dow Jones Industrial Average... читать дальше
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10 июня 2022 года 08:15
По итогам этого года российский рынок легковых автомобилей снизится, по оценкам Минпромторга, примерно на 55%.
"Сейчас у нас апрель-май, вы все видели - сильное падение. Мы планируем, что до конца года рынок легковых автомобилей по итогу будет порядка 750 тыс.... читать дальше
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10 июня 2022 года 08:08
По итогам вчерашних торгов фондовые рынки стран Западной Европы упали на итогах заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 1,36% и составил 434,38... читать дальше
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10 июня 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 58,3895 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 183,87 коп.
Официальный курс евро, установленный ЦБ с 10 июня, составляет 62,0934 руб. По сравнению с предыдущим...
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10 июня 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:45
Внешнеторговый баланс Франции
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09 июня 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42023,536 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 427,422 млрд руб., или на...
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09 июня 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1414 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1168 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,88 руб., максимальный - 9,3467 руб. Было заключено 19750 сделок.... читать дальше
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09 июня 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,6746 руб.
Минимальный курс доллара США составил 57,4075 руб., максимальный - 59,8 руб. Было... читать дальше
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09 июня 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16657 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2172 руб.
Минимальный курс евро составил 61,2025 руб., максимальный - 63,745 руб. Было заключено 28288... читать дальше
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