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09 июня 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 58,5019 руб.
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9 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16553 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,5019 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,375 руб., максимальный - 59,9475 руб. Было заключено 28266 сделок. Объем торгов составил 66328,66 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,2475 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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