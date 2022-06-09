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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 868,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3608 млрд руб.
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09 июня 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 868,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3608 млрд руб.
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9 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 июня составили по Российской Федерации 868,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 777,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1299,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1195,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 июня составили 3608 млрд руб. против 3171,17877 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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