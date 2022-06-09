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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в мае замедлилась до 0,12%
В мае инфляция замедлилась до 0,12% после 1,56% в апреле, сообщил Росстат. В январе-мае потребительские цены выросли на 11,8%. Годовая инфляция составила 17,1% после 17,8% месяцем ранее
 
Инфляция скорректировала траекторию после достижения пиков - Минэкономразвития
Инфляция в РФ в мае и начале июня показывает, что ее динамика скорректировала траекторию после достижения пиков в марте-апреле, говорится в комментарии Минэкономразвития к данным по динамике цен. "Околонулевая динамика инфляции на прошлой неделе,...
 
Правила для гаражных комплексов и парковок урегулируют
Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, устанавливающий комплексное регулирование деятельности гаражных объединений, пишет "Российская газета".. Речь в том числе о подземных парковках и...
 
Мошенники вооружились очередной уловкой для хищения средств граждан
Мошенники применяют новую уловку с верификацией номеров, пишут "Известия". Как рассказали изданию в компании Group-IB, людям поступают звонки якобы от специалиста банка, который настойчиво предлагает верифицировать телефонный номер, поскольку...
 
09 июня 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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9 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 29 мая по 04 июня
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 22 по 28 мая
15:45 Процентная ставка ЕЦБ Июнь 2022

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Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
09 июня 2022 года 09:09
Большинство фондовые рынков Азии торгуется в красной зоне
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются сегодня за исключением Японии.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:35 мск увеличился на 0,5%, до максимума более чем за два месяца. Подъем обусловлен, в том числе, ослаблением курса иены, что...    читать дальше
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09 июня 2022 года 09:04
Нефтяные цены продолжают расти
Цены на нефть продолжили повышаться в четверг утром после роста до максимумов за три месяца накануне. Рынок анализирует статистические данные по объемам запасов сырья в США и по внешней торговле Китая за май.

Объем китайского экспорта в прошлом месяце подскочил на 16,9%...    читать дальше
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09 июня 2022 года 08:59
Число случаев COVID-19 в мире превысило 533,6 млн
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 533 млн 666 тыс. 429, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн...    читать дальше
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09 июня 2022 года 08:41
Темпы роста экспорта и импорта Китая в мае превысили прогнозы в 2 раза
Объем внешней торговли Китая в январе-мае вырос на 8,3% относительно того же периода прошлого года и достиг 16,04 трлн юаней, сообщило Главное таможенное управление страны. В том числе в прошлом месяце показатель поднялся на 9,6% - до 3,45 трлн юаней.

В долларовом...    читать дальше
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09 июня 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 3,65 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 3,65 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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09 июня 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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09 июня 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52,74 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52,74 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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09 июня 2022 года 08:30
ЕЦБ поднимет ставку в июле, прогнозируют эксперты
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного заседания может объявить о планах первого с 2011 года повышения ключевой процентной ставки. Также ЕЦБ представит новые экономические прогнозы, которые, вероятно, покажут, что инфляция в еврозоне не опустится к целевому...    читать дальше
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09 июня 2022 года 08:23
Американские фондовые индексы снизились на 0,7-1,1%
Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, инвесторы воздерживались от крупных сделок в ожидании пятничного отчета об инфляции в США. Отчет Минтруда за май является ключевой статистикой этой недели, поскольку данные об инфляции позволят лучше оценить...    читать дальше
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09 июня 2022 года 08:15
Минцифры предлагает увеличить пошлины на телеком-лицензии для борьбы с недобросовестными операторами
Минцифры РФ подготовило поправки в Налоговый кодекс, увеличивающие размер госпошлины на 9 видов лицензий на услуги связи до 1 млн рублей с 7,5 тыс., что позволит бороться с недобросовестными операторами и телефонным мошенничеством.

"Увеличение госпошлины до 1 млн рублей...    читать дальше
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09 июня 2022 года 08:07
Европейские рынки акций закрылись в минусе
Фондовые рынки стран Западной Европы опустились по итогам торгов в среду в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Итоги заседания ЕЦБ будут подведены сегодня. Как ожидается, на этом заседании регулятор анонсирует планы по прекращению покупки активов...    читать дальше
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09 июня 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,2282 руб., евро - 63,938 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 60,2282 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,83 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 63,938 руб. По сравнению с...
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09 июня 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

15:30

Заявки на пособие по безработице в...    читать дальше
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08 июня 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 8 июня выросла на 2,21% и составила 42432,056 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42432,056 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 916,512 млрд руб., или на...
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08 июня 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 63,8829 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7359 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8829 руб.

Минимальный курс евро составил 62,63 руб., максимальный - 65,8525 руб. Было заключено 28205...    читать дальше
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08 июня 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,0211 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9255 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0211 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,0225 руб., максимальный - 61,3975 руб. Была...    читать дальше
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