09 июня 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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9 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 29 мая по 04 июня
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 22 по 28 мая
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Июнь 2022
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09 июня 2022 года 09:09
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются сегодня за исключением Японии.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:35 мск увеличился на 0,5%, до максимума более чем за два месяца. Подъем обусловлен, в том числе, ослаблением курса иены, что... читать дальше
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09 июня 2022 года 09:04
Цены на нефть продолжили повышаться в четверг утром после роста до максимумов за три месяца накануне. Рынок анализирует статистические данные по объемам запасов сырья в США и по внешней торговле Китая за май.
Объем китайского экспорта в прошлом месяце подскочил на 16,9%... читать дальше
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09 июня 2022 года 08:59
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 533 млн 666 тыс. 429, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн... читать дальше
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09 июня 2022 года 08:41
Объем внешней торговли Китая в январе-мае вырос на 8,3% относительно того же периода прошлого года и достиг 16,04 трлн юаней, сообщило Главное таможенное управление страны. В том числе в прошлом месяце показатель поднялся на 9,6% - до 3,45 трлн юаней.
В долларовом... читать дальше
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09 июня 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 3,65 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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09 июня 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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09 июня 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52,74 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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09 июня 2022 года 08:30
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного заседания может объявить о планах первого с 2011 года повышения ключевой процентной ставки. Также ЕЦБ представит новые экономические прогнозы, которые, вероятно, покажут, что инфляция в еврозоне не опустится к целевому... читать дальше
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09 июня 2022 года 08:23
Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, инвесторы воздерживались от крупных сделок в ожидании пятничного отчета об инфляции в США. Отчет Минтруда за май является ключевой статистикой этой недели, поскольку данные об инфляции позволят лучше оценить... читать дальше
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09 июня 2022 года 08:15
Минцифры РФ подготовило поправки в Налоговый кодекс, увеличивающие размер госпошлины на 9 видов лицензий на услуги связи до 1 млн рублей с 7,5 тыс., что позволит бороться с недобросовестными операторами и телефонным мошенничеством.
"Увеличение госпошлины до 1 млн рублей... читать дальше
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09 июня 2022 года 08:07
Фондовые рынки стран Западной Европы опустились по итогам торгов в среду в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Итоги заседания ЕЦБ будут подведены сегодня. Как ожидается, на этом заседании регулятор анонсирует планы по прекращению покупки активов... читать дальше
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09 июня 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 60,2282 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,83 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 63,938 руб. По сравнению с...
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09 июня 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
15:30
Заявки на пособие по безработице в... читать дальше
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08 июня 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42432,056 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 916,512 млрд руб., или на...
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08 июня 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7359 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8829 руб.
Минимальный курс евро составил 62,63 руб., максимальный - 65,8525 руб. Было заключено 28205... читать дальше
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08 июня 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9255 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0211 руб.
Минимальный курс доллара США составил 59,0225 руб., максимальный - 61,3975 руб. Была... читать дальше
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