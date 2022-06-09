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Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются сегодня за исключением Японии. Японский индекс Nikkei 225 к 8:35 мск увеличился на 0,5%, до максимума более чем за два месяца. Подъем обусловлен, в том числе, ослаблением курса иены, что... Японский индекс Nikkei 225 к 8:35 мск увеличился на 0,5%, до максимума более чем за два месяца. Подъем обусловлен, в том числе, ослаблением курса иены, что... читать дальше

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Цены на нефть продолжили повышаться в четверг утром после роста до максимумов за три месяца накануне. Рынок анализирует статистические данные по объемам запасов сырья в США и по внешней торговле Китая за май. Объем китайского экспорта в прошлом месяце подскочил на 16,9%... Объем китайского экспорта в прошлом месяце подскочил на 16,9%... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 533 млн 666 тыс. 429, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн... С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн... читать дальше

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Объем внешней торговли Китая в январе-мае вырос на 8,3% относительно того же периода прошлого года и достиг 16,04 трлн юаней, сообщило Главное таможенное управление страны. В том числе в прошлом месяце показатель поднялся на 9,6% - до 3,45 трлн юаней. В долларовом... В долларовом... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 3,65 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52,74 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного заседания может объявить о планах первого с 2011 года повышения ключевой процентной ставки. Также ЕЦБ представит новые экономические прогнозы, которые, вероятно, покажут, что инфляция в еврозоне не опустится к целевому... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, инвесторы воздерживались от крупных сделок в ожидании пятничного отчета об инфляции в США. Отчет Минтруда за май является ключевой статистикой этой недели, поскольку данные об инфляции позволят лучше оценить... читать дальше

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Минцифры РФ подготовило поправки в Налоговый кодекс, увеличивающие размер госпошлины на 9 видов лицензий на услуги связи до 1 млн рублей с 7,5 тыс., что позволит бороться с недобросовестными операторами и телефонным мошенничеством. "Увеличение госпошлины до 1 млн рублей... "Увеличение госпошлины до 1 млн рублей... читать дальше

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Фондовые рынки стран Западной Европы опустились по итогам торгов в среду в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Итоги заседания ЕЦБ будут подведены сегодня. Как ожидается, на этом заседании регулятор анонсирует планы по прекращению покупки активов... Итоги заседания ЕЦБ будут подведены сегодня. Как ожидается, на этом заседании регулятор анонсирует планы по прекращению покупки активов... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 60,2282 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,83 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 63,938 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 63,938 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 15:30 15:30 Заявки на пособие по безработице в... Заявки на пособие по безработице в... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42432,056 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 916,512 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7359 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8829 руб. Минимальный курс евро составил 62,63 руб., максимальный - 65,8525 руб. Было заключено 28205... Минимальный курс евро составил 62,63 руб., максимальный - 65,8525 руб. Было заключено 28205... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9255 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0211 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,0225 руб., максимальный - 61,3975 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 59,0225 руб., максимальный - 61,3975 руб. Была... читать дальше

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