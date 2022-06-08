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08 июня 2022 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 63,8829 руб.

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8 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7359 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8829 руб.

Минимальный курс евро составил 62,63 руб., максимальный - 65,8525 руб. Было заключено 28205 сделок. Объем торгов составил 74920,91 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,59 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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