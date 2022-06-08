Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 63,8829 руб.

Минимальный курс евро составил 62,63 руб., максимальный - 65,8525 руб. Было заключено 28205 сделок. Объем торгов составил 74920,91 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,59 руб. за евро.

8 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7359 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8829 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42432,056 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 916,512 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7359 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8829 руб. Минимальный курс евро составил 62,63 руб., максимальный - 65,8525 руб. Было заключено 28205... Минимальный курс евро составил 62,63 руб., максимальный - 65,8525 руб. Было заключено 28205... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9255 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0211 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,0225 руб., максимальный - 61,3975 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 59,0225 руб., максимальный - 61,3975 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 421 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2582 руб. Минимальный курс юаня составил 9,15 руб., максимальный - 9,3797 руб. Было заключено 13973 сделки.... Минимальный курс юаня составил 9,15 руб., максимальный - 9,3797 руб. Было заключено 13973 сделки.... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 28 мая по 3 июня практически не изменились, опустившись на 0,05%, после того, как снижались по 0,1% на двух предыдущих неделях (с 21 по 27 мая и с 14 по 20 мая), на 0,02% с 7 по 13 мая, на 0,03% с 30 апреля по 6 мая, на 0,01% с 23... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 28 мая по 3 июня подешевела на 3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Темпы падения цен ускорились. Неделей ранее они были на уровне 2,6%, на предыдущей - 1,4%. Так, огурцы подешевели на 12,9% (на 12,3% неделей ранее),... Так, огурцы подешевели на 12,9% (на 12,3% неделей ранее),... читать дальше

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За период с 28 мая по 3 июня 2022 года в РФ цены снизились на 0,01% после нулевого изменения цен неделей ранее (с 21 по 27 мая), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала мая инфляция составила 0%, с начала года - 11,8%. В июне 2021 года цены... В июне 2021 года цены... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги уверенным ростом. Поддержку оказала выросшая нефть, внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы. В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций, незначительно снизился только южнокорейский Kospi. Тем временем в... В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций, незначительно снизился только южнокорейский Kospi. Тем временем в... читать дальше

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Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил курс ФРГ на выработку электричества посредством возобновляемых источников энергии и заверил, что Германия меньше других стран ЕС зависит от импорта российских энергоносителей. "Германия меньше зависит от российского энергетического... "Германия меньше зависит от российского энергетического... читать дальше

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Наблюдательный совет "Московской биржи" избрал свои председателем бывшего первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова, курировавшего финансовые рынки, сообщается в пресс-релизе биржи. Швецов ушел с поста первого заместителя председателя ЦБ в середине марта. Швецов сменил на... Швецов сменил на... читать дальше

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Нефтяные фьючерсы продолжили расти в среду вечером, несмотря на выход официальных данных о недельном увеличении резервов топлива в США. Коммерческие запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 3 июня, увеличились на 2,02 млн баррелей - до 416,76 млн баррелей,... Коммерческие запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 3 июня, увеличились на 2,02 млн баррелей - до 416,76 млн баррелей,... читать дальше

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Правительство Литвы одобрило законопроект, ужесточающий нормы регулирования сектора криптовалют в связи с высокими рисками операций в этой сфере и резким увеличением числа работающих там компаний, особенно из Эстонии, сообщает агентство BNS. Министр финансов Гинтаре... Министр финансов Гинтаре... читать дальше

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Американские корпорации в мае заключили в общей сложности 9 крупных сделок по слиянию и поглощению (M&A), сумма которых составляет или превышает $10 млрд, согласно данным S&P Global Market Intelligence. Такой уровень активности на рынке сделок M&A не наблюдался с июня 2019... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который централизует в "Росатоме" полномочия по управлению судоходством в акватории Северного морского пути (СМП). "Вопросы по нормативному регулированию, вопросы международной деятельности, контроля и надзора остаются в ведении... читать дальше

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Число бронирований туристических загранпоездок на это лето в США приближается к допандемийному уровню 2019 года на фоне снятия коронавирусных ограничений в мире. Как отмечает издание The Wall Street Journal со ссылкой на доклад ForwardKeys, количество бронирований американцами... читать дальше

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Мировые поставки носимых электронных устройств в первом квартале снизились на 3% и составили 105,3 млн единиц по сравнению с 108,6 млн в январе-марте прошлого года, сообщается в отчете исследовательской компании International Data Corporation (IDC). Это первое падение показателя... читать дальше

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