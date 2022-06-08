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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 июня
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08 июня 2022 года 16:05
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 июня
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8 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 9 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3581,53 (-38,6) руб./грамм; на серебро - 42,77 (-0,85) руб./грамм; на платину - 1949,93 (-66,7) руб./грамм; на палладий - 3775,94 (-173,05) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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08 июня 2022 года 16:47
Американская энергетическая компания Plug Power Inc. планирует построить завод по производству "зеленого" водорода в бельгийском порту Антверпен-Брюгге, втором по величине в Европе. Завод сможет производить до 12,5 тыс. тонн водорода в год, говорится в пресс-релизе... читать дальше
.08 июня 2022 года 16:45
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-232 на 17 млрд 239 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... читать дальше
.08 июня 2022 года 16:25
"Аэрофлот" снижает на 25% стоимость "плоских" тарифов на Дальний Восток и продлевает перевозку со скидкой по субсидированным билетам
"Аэрофлот" снизит на 25% стоимость "плоских" (не меняющихся в течение года) тарифов на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока, сообщила авиакомпания. Билеты со скидкой можно приобрести до 30 июня, а перелет во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск,... читать дальше
.08 июня 2022 года 16:14
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит ряд ограничений в сфере потребительского кредитования, в частности, необеспеченные потребительские кредиты можно будет выдавать на срок не более пяти лет. "В целях ограничения рисков чрезмерной... читать дальше
.08 июня 2022 года 16:05
ЦБ РФ с 9 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3581,53 (-38,6) руб./грамм; на серебро - 42,77 (-0,85) руб./грамм; на платину - 1949,93 (-66,7) руб./грамм; на палладий - 3775,94 (-173,05) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.08 июня 2022 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 60,33/70,37 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,33/70,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 42 коп., Cредний курс продажи...
.08 июня 2022 года 16:01
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 63,938 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,19 коп. Это автоматическое сообщение.
.08 июня 2022 года 16:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 60,2282 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,83 коп. Это автоматическое сообщение.
.08 июня 2022 года 15:56
Прирост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии в 2022 году составит 3,5%, в 2023 году - 1,6%, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Рост потребительских цен в текущем году составит 13,3%, в следующем - 8,6%. Уровень безработицы... читать дальше
.08 июня 2022 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 8 июня составил 60,2282 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 7184 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,2282 руб. По... читать дальше
.08 июня 2022 года 15:39
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли сегодня, последовав за динамикой американского фондового рынка. Рынок акций США завершил торги во вторник в плюсе после негативного начала дня, вызванного, в том числе, снижением котировок акций... читать дальше
.08 июня 2022 года 15:31
Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании с 1 января 2023 г. государственного внебюджетного Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд РФ, СФР), который объединит функции и имущество Пенсионного фонда и Фонда социального... читать дальше
.08 июня 2022 года 15:30
В четверг, 9 июня, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52,74 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.08 июня 2022 года 15:30
В четверг, 9 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 3,65 млрд руб.
В четверг, 9 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 3,65 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.08 июня 2022 года 15:30
В четверг, 9 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн
В четверг, 9 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.08 июня 2022 года 15:22
ЕЦБ по итогам очередного заседания может объявить о намерении завершить выкуп активов в июне, поднять ставку в июле
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в среду-четверг проводит очередное заседание, по итогам которого, как ожидается, объявит о планах первого с 2011 года повышения ключевой процентной ставки. Также ЕЦБ представит новые экономические прогнозы, которые, вероятно, покажут,... читать дальше
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