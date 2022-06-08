Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,1335 руб.

Минимальный курс евро составил 63,41 руб., максимальный - 65,98 руб. Было заключено 7884 сделки. Объем торгов составил 25964,98 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,555 руб. за евро.

8 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5800 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1335 руб.

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Американская энергетическая компания Plug Power Inc. планирует построить завод по производству "зеленого" водорода в бельгийском порту Антверпен-Брюгге, втором по величине в Европе. Завод сможет производить до 12,5 тыс. тонн водорода в год, говорится в пресс-релизе... Завод сможет производить до 12,5 тыс. тонн водорода в год, говорится в пресс-релизе... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-232 на 17 млрд 239 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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"Аэрофлот" снизит на 25% стоимость "плоских" (не меняющихся в течение года) тарифов на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока, сообщила авиакомпания. Билеты со скидкой можно приобрести до 30 июня, а перелет во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск,... Билеты со скидкой можно приобрести до 30 июня, а перелет во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск,... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит ряд ограничений в сфере потребительского кредитования, в частности, необеспеченные потребительские кредиты можно будет выдавать на срок не более пяти лет. "В целях ограничения рисков чрезмерной... "В целях ограничения рисков чрезмерной... читать дальше

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ЦБ РФ с 9 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3581,53 (-38,6) руб./грамм; на серебро - 42,77 (-0,85) руб./грамм; на платину - 1949,93 (-66,7) руб./грамм; на палладий - 3775,94 (-173,05) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,33/70,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 42 коп., Cредний курс продажи...

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 63,938 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,19 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 60,2282 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,83 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Прирост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии в 2022 году составит 3,5%, в 2023 году - 1,6%, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Рост потребительских цен в текущем году составит 13,3%, в следующем - 8,6%. Уровень безработицы... Рост потребительских цен в текущем году составит 13,3%, в следующем - 8,6%. Уровень безработицы... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 7184 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,2282 руб. По... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли сегодня, последовав за динамикой американского фондового рынка. Рынок акций США завершил торги во вторник в плюсе после негативного начала дня, вызванного, в том числе, снижением котировок акций... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании с 1 января 2023 г. государственного внебюджетного Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд РФ, СФР), который объединит функции и имущество Пенсионного фонда и Фонда социального... читать дальше

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В четверг, 9 июня, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52,74 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В четверг, 9 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 3,65 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 9 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) в среду-четверг проводит очередное заседание, по итогам которого, как ожидается, объявит о планах первого с 2011 года повышения ключевой процентной ставки. Также ЕЦБ представит новые экономические прогнозы, которые, вероятно, покажут,... Также ЕЦБ представит новые экономические прогнозы, которые, вероятно, покажут,... читать дальше

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