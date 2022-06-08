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08 июня 2022 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,1335 руб.

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8 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5800 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1335 руб.

Минимальный курс евро составил 63,41 руб., максимальный - 65,98 руб. Было заключено 7884 сделки. Объем торгов составил 25964,98 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,555 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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