Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1299,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3171,18 млрд руб.

8 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 июня составили по Российской Федерации 1299,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1195,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1377,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1274,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 июня составили 3171,18 млрд руб. против 3113,40349 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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