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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в апреле составило 1,6%
В апреле снижение промпроизводства в РФ совпало с прогнозами аналитиков и составило 1,6% после роста на 3% в марте сообщил Росстат. В январе-апреле показатель повысился на 3,9%.
 
Мошенники вооружились очередной уловкой для хищения средств граждан
Мошенники применяют новую уловку с верификацией номеров, пишут "Известия". Как рассказали изданию в компании Group-IB, людям поступают звонки якобы от специалиста банка, который настойчиво предлагает верифицировать телефонный номер, поскольку...
 
Доля дорогих автомобилей в продажах упала почти вдвое
На долю премиум-сегмента пришлось только 5% всех автомобилей, проданных в России в мае, против традиционных 9–10%, пишет "Коммерсантъ". Основу сегмента составляли немецкие Mercedes-Benz и BMW, прочие европейские марки, а также японский Lexus,...
 
Вывозная пошлина на пшеницу может вырасти на 10%
Чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке, власти могут повысить пошлину на поставки зерна за рубеж. Минсельхоз рассматривает возможность повышения экспортной пошлины на пшеницу на 10%, сообщают "Известия". Мера позволит стабилизировать...
 
08 июня 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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8 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Промышленное производство в Германии Апрель 2022
11:00 Объемы розничных продаж в Италии Апрель 2022
12:00 Изменение ВВП еврозоны I квартал 2022
17:00 Запасы на оптовых складах США Апрель 2022
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 28 мая по 03 июня

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
08 июня 2022 года 10:48
Credit Suisse ожидает убыток во 2-м квартале из-за волатильности на рынках и реструктуризации
Швейцарский банк Credit Suisse Group AG прогнозирует убыток во втором квартале 2022 года на фоне сохраняющихся неблагоприятных рыночных условий и реструктуризации.

В сообщении швейцарского банка, который также отчитывался об убытке в предыдущих двух кварталах,...    читать дальше
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08 июня 2022 года 10:38
OR Group в рамках реструктуризации бондов рассматривает продление их срока обращения либо конвертацию в акции
ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") предлагает несколько вариантов реструктуризации облигаций, а именно пролонгацию облигационных выпусков на два разных периода и конвертацию бондов в акционерный капитал ПАО "ОРГ", сообщается в пресс-релизе компании.

Как...    читать дальше
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08 июня 2022 года 10:26
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 8 июня растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,84 пункта (1,04%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2315,46 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 19,08 пункта (1,616%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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08 июня 2022 года 10:19
Доллар растет, евро снижается в начале торгов на "Московской бирже"
Доллар США подрастает, евро, напротив дешевеет на "Московской бирже". Рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях опережающего роста в паре с евро, не особо реагируя на новые меры смягчения валютного контроля.

Первые сделки по доллару США прошли в...    читать дальше
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08 июня 2022 года 10:13
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1217,1 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 1217,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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08 июня 2022 года 10:11
Четверть россиян ждут повышения своего достатка в ближайший год
Каждый четвёртый россиянин ждет повышения своего достатка в ближайший год, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Четверть россиян (26%) уверены, что в течение ближайшего...    читать дальше
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08 июня 2022 года 10:04
Рынок акций России начал торги на повышательном тренде
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в мажоре, продолжив коррекционный рост на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти.

Индекс МосБиржи за минуту торгов повысился на 0,41% и составил 2300,92 пункта.

Индекс РТС к 10:01 мск вырос...    читать дальше
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08 июня 2022 года 09:57
Три выходных дня ожидают россиян из-за празднования Дня России
Короткая рабочая неделя и длинные выходные предстоят россиянам в связи с празднованием Дня России 12 июня, сообщили в пресс-службе Роструда.

"В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня,...    читать дальше
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08 июня 2022 года 09:49
Администрация США добивается от Конгресса $4,3 млрд для замены российских поставок топлива для АЭС
Администрация президента США Джо Байдена пытается заручиться поддержкой со стороны Конгресса, чтобы выделить средства на закупки обогащенного урана у американских производителей на сумму $4,3 млрд для отказа от импорта российского топлива для ядерных реакторов, сообщает...    читать дальше
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08 июня 2022 года 09:43
Апрельский рост промпроизводства в Германии составил 0,7%, недотянул до прогнозов
В апреле объем промышленного производства в Германии вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Аналитики ожидали более существенного роста показателя - на 1%, сообщает Trading...    читать дальше
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08 июня 2022 года 09:36
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1299,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3171,18 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 июня составили по Российской Федерации 1299,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1195,7 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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08 июня 2022 года 09:34
Ставка 11-го купона облигаций "ТФМ" серии БО-001Р-01 установлена на уровне 9%
ООО "ТФМ" (Владивосток) установило ставку 11-го купона 10-летних облигаций серии БО-001-01 объемом 20 млн рублей на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании.

Выпуск был размещен в декабре 2019 года по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс....    читать дальше
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08 июня 2022 года 09:34
Доллар укрепляется к евро, иене и фунту
Доллар США дорожает к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в среду.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) поднялся на 0,24%, более широкий...    читать дальше
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08 июня 2022 года 09:34
ДОМ.РФ установил ставку 23-27-го купонов бондов серии БО-05 на уровне 10%
АО "ДОМ.РФ" установило ставку 23-27-го купонов бондов серии БО-05 на уровне 10% годовых, говорится в сообщении компании.

Выпуск объемом 5 млрд рублей размещен в декабре 2016 года. Дата погашения облигаций - 22 декабря 2049 года. Ставка текущего купона - 21,5% годовых....
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08 июня 2022 года 09:28
Резервный банк Индии повысил ключевую ставку на 50 б.п.
Резервный банк Индии (RBI) повысил ключевую процентную ставку, стремясь сдержать инфляцию в стране.

Ставка по операциям РЕПО была повышена на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,9%.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в основном ожидали подъема ставки...    читать дальше
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08 июня 2022 года 09:24
Фондовые индексы АТР растут в ходе торгов
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются на торгах в среду на фоне роста накануне рынка акций США благодаря ралли компаний технологического сектора.

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник в плюсе после...    читать дальше
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