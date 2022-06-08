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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,9565 руб., евро - в размере 64,5699 руб.
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08 июня 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,9565 руб., евро - в размере 64,5699 руб.
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8 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 60,9565 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,29 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 64,5699 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,70 коп.
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08 июня 2022 года 10:48
Швейцарский банк Credit Suisse Group AG прогнозирует убыток во втором квартале 2022 года на фоне сохраняющихся неблагоприятных рыночных условий и реструктуризации. В сообщении швейцарского банка, который также отчитывался об убытке в предыдущих двух кварталах,... читать дальше
.08 июня 2022 года 10:38
OR Group в рамках реструктуризации бондов рассматривает продление их срока обращения либо конвертацию в акции
ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") предлагает несколько вариантов реструктуризации облигаций, а именно пролонгацию облигационных выпусков на два разных периода и конвертацию бондов в акционерный капитал ПАО "ОРГ", сообщается в пресс-релизе компании. Как... читать дальше
.08 июня 2022 года 10:26
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,84 пункта (1,04%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2315,46 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 19,08 пункта (1,616%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.08 июня 2022 года 10:19
Доллар США подрастает, евро, напротив дешевеет на "Московской бирже". Рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях опережающего роста в паре с евро, не особо реагируя на новые меры смягчения валютного контроля. Первые сделки по доллару США прошли в... читать дальше
.08 июня 2022 года 10:13
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 1217,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.08 июня 2022 года 10:11
Каждый четвёртый россиянин ждет повышения своего достатка в ближайший год, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра. Четверть россиян (26%) уверены, что в течение ближайшего... читать дальше
.08 июня 2022 года 10:04
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в мажоре, продолжив коррекционный рост на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти. Индекс МосБиржи за минуту торгов повысился на 0,41% и составил 2300,92 пункта. Индекс РТС к 10:01 мск вырос... читать дальше
.08 июня 2022 года 09:57
Короткая рабочая неделя и длинные выходные предстоят россиянам в связи с празднованием Дня России 12 июня, сообщили в пресс-службе Роструда. "В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня,... читать дальше
.08 июня 2022 года 09:49
Администрация президента США Джо Байдена пытается заручиться поддержкой со стороны Конгресса, чтобы выделить средства на закупки обогащенного урана у американских производителей на сумму $4,3 млрд для отказа от импорта российского топлива для ядерных реакторов, сообщает... читать дальше
.08 июня 2022 года 09:43
В апреле объем промышленного производства в Германии вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Аналитики ожидали более существенного роста показателя - на 1%, сообщает Trading... читать дальше
.08 июня 2022 года 09:36
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1299,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3171,18 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 июня составили по Российской Федерации 1299,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1195,7 млрд руб. На начало... читать дальше
.08 июня 2022 года 09:34
ООО "ТФМ" (Владивосток) установило ставку 11-го купона 10-летних облигаций серии БО-001-01 объемом 20 млн рублей на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск был размещен в декабре 2019 года по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс.... читать дальше
.08 июня 2022 года 09:34
Доллар США дорожает к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в среду. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) поднялся на 0,24%, более широкий... читать дальше
.08 июня 2022 года 09:34
АО "ДОМ.РФ" установило ставку 23-27-го купонов бондов серии БО-05 на уровне 10% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск объемом 5 млрд рублей размещен в декабре 2016 года. Дата погашения облигаций - 22 декабря 2049 года. Ставка текущего купона - 21,5% годовых....
.08 июня 2022 года 09:28
Резервный банк Индии (RBI) повысил ключевую процентную ставку, стремясь сдержать инфляцию в стране. Ставка по операциям РЕПО была повышена на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,9%. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в основном ожидали подъема ставки... читать дальше
.08 июня 2022 года 09:24
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются на торгах в среду на фоне роста накануне рынка акций США благодаря ралли компаний технологического сектора. Американский фондовый рынок завершил торги во вторник в плюсе после... читать дальше
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