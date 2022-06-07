Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 64,6188 руб.

Минимальный курс евро составил 63,625 руб., максимальный - 65,82 руб. Было заключено 22507 сделок. Объем торгов составил 62011,67 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,6 руб. за евро.

7 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,6188 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 41515,544 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 339,885 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1456 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,9466 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,39 руб., максимальный - 61,555 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,39 руб., максимальный - 61,555 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,6188 руб. Минимальный курс евро составил 63,625 руб., максимальный - 65,82 руб. Было заключено 22507... Минимальный курс евро составил 63,625 руб., максимальный - 65,82 руб. Было заключено 22507... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 101 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3003 руб. Минимальный курс юаня составил 9,214 руб., максимальный - 9,3975 руб. Было заключено 9797 сделок.... Минимальный курс юаня составил 9,214 руб., максимальный - 9,3975 руб. Было заключено 9797 сделок.... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением, завершил вторник. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,41% - до 2291,62 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,41% - до 2291,62 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск прибавил 0,17% и составил 1180,47 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск прибавил 0,17% и составил 1180,47 пункта. Европейские рынки акций снижались на опасениях... Европейские рынки акций снижались на опасениях... читать дальше

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Главный исполнительный директор Toshiba Corp. Таро Шимада хочет, чтобы покупатель компании сохранил её целостность для продвижения инноваций, пишет The Wall Street Journal. Японский промышленный конгломерат последнее время обсуждает стратегические варианты развития,... Японский промышленный конгломерат последнее время обсуждает стратегические варианты развития,... читать дальше

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Ритейлеры в условиях ухода из России некоторых крупных производителей стали больше внимания уделять региональным поставщикам для пополнения товаров на полках. Усиливается и вертикальная интеграция отрасли. Об этом заявили участники дискуссий, которые прошли в рамках Недели... читать дальше

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Комиссия Госсовета РФ по энергетике намерена попросить правительство определить квоты для провоза разных видов грузов по железной дороге на вторую половину 2022 года и на 2023 год, сообщил журналистам глава рабочей группы комиссии, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который усиливает контроль со стороны Центрального банка за регулированием деятельности центрального депозитария, этот статус сейчас имеет попавший под западные санкции Национальный центральный депозитарий (НРД). Документ... читать дальше

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Нефтяные цены перешли к росту к вечеру во вторник вслед за изменением тренда на валютном рынке и ослаблением доллара США относительно евро и ряда других валют. Стоимость нефти и курс доллара традиционно движутся в разных направлениях: ослабление американской валюты... Стоимость нефти и курс доллара традиционно движутся в разных направлениях: ослабление американской валюты... читать дальше

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) создаст рабочую группу по вопросам кибербесопасности, которая займется выработкой предложений по созданию мер защиты предприятий от угроз в этой сфере. Такое решение было принято во вторник на заседании Комитета по... читать дальше

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Российские экспортеры смогут получать валютную выручку на свои зарубежные счета. Требования к ее дальнейшей репатриации в РФ и продаже при этом не меняются. Как сообщил во вторник Минфин, подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных... Как сообщил во вторник Минфин, подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2106 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,957 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,3525 руб., максимальный - 61,4875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,3525 руб., максимальный - 61,4875 руб. Было... читать дальше

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Минэкономразвития предлагает отложить на год вступление в силу требования, согласно которому к проведению аудита финансовой отчетности общественно значимых организаций на финансовом рынке будут допускаться лишь аудиторские организации из специального реестра Банка... читать дальше

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков внес в парламент законопроект, который прямо прописывает запрет на использование цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП) в качестве средства платежа на территории России. Документ размещен в... читать дальше

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De Beers в ходе июньского цикла продаж повысил цены на небольшие алмазы, поскольку санкции в отношении "АЛРОСА", являющейся основным поставщиком таких камней, вызывают дефицит на рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на попросивших об анонимности участников рынка. Цены... Цены... читать дальше

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