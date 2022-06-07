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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 8 июня в размере 64,5699 руб.
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07 июня 2022 года 16:06

ЦБ РФ установил курс евро с 8 июня в размере 64,5699 руб.

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7 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 64,5699 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,70 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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