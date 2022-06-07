Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,7135 руб.

Минимальный курс евро составил 64,05 руб., максимальный - 65,24 руб. Была заключена 5671 сделка. Объем торгов составил 19985,02 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,4175 руб. за евро.

7 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2004 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,7135 руб.

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет лизингополучателя правом обратиться к лизингодателю с требованием о передаче ему в собственность предмета лизинга без уплаты неустойки и других штрафных мер. Документ в конце апреля внесло в парламент... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет перечень российских рыбопромышленных компаний, установление контроля над которыми со стороны иностранных владельцев требует согласования правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Документ был внесен в... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 7 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-231 на 18 млрд 406,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 2-го купона облигаций 1-й серии на уровне 20,26% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка... Ставка... читать дальше

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Минцифры РФ до 31 декабря 2022 года отменило взимание платы за использование Единой биометрической системы (ЕБС), преобразованной в государственную информационную систему. Соответствующий приказ за подписью министра Максута Шадаева опубликован на сайте... читать дальше

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Лизинговая компания "Простые решения" ("ПР-Лизинг") выставила на 28 июня оферту по согласованию с владельцами на приобретение выпуска облигаций серии 002Р-01, говорится в сообщении эмитента. Период предъявления бумаг к выкупу - с 20 по 24 июня. Период предъявления бумаг к выкупу - с 20 по 24 июня. Количество... Количество... читать дальше

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Представители Европарламента (ЕП) и Совета ЕС достигли предварительного политического соглашения по директиве, устанавливающей единые технологические требования к зарядным устройствам для гаджетов, сообщает пресс-служба ЕП. "Это важный шаг на пути к сокращению... "Это важный шаг на пути к сокращению... читать дальше

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ПАО "Ростелеком" увеличило объем размещения 10-летних облигаций серии 002Р-08R с офертой через 3 года с 10 млрд до 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,2% годовых, что... Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,2% годовых, что... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который сокращает с трех дней и более до 24 часов срок, в течение которого российские финансовые организации должны будут заморозить средства граждан и компаний, внесенных в "антиотмывочные" списки по решению Совета Безопасности ООН.... читать дальше

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Минфин РФ разработал серию поправок в законы РФ "Об организации страхового дела в РФ" и в закон "О несостоятельности (банкротстве)", которые расширяют риск-ориентированные подходы в надзоре за страховщиками и расширяют полномочия Банка России, сообщил "Интерфаксу" источник,... читать дальше

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ЦБ РФ с 8 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3620,13 (-4,57) руб./грамм; на серебро - 43,62 (+1,16) руб./грамм; на платину - 2016,63 (+71,57) руб./грамм; на палладий - 3948,99 (-7,94) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Апрельский дефицит внешнеторгового баланса США снизился до минимальных за 4 месяца $87,1 млрд с рекордного мартовского уровня, свидетельствуют данные Минторга страны. Согласно пересмотренным данным, в марте отрицательное сальдо торгового баланса составило $107,7 млрд, а... Согласно пересмотренным данным, в марте отрицательное сальдо торгового баланса составило $107,7 млрд, а... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 64,5699 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,70 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 60,9565 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,29 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,96/74,34 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 172 коп., Cредний курс продажи...

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Москва приостанавливает действие российско-японского соглашения о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ, отмечается, что в Токио "взяли... В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ, отмечается, что в Токио "взяли... читать дальше

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