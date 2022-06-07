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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1898,8 млрд руб.
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07 июня 2022 года 10:06

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1898,8 млрд руб.

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7 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1898,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1630,4 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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07 июня 2022 года 10:06
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