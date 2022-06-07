07 июня 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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7 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Апрель 2022
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Апрель 2022
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Май 2022
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07 июня 2022 года 10:10
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 10-летним облигациям ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) 1-й серии объемом 400 млн рублей кредитный рейтинг на уровне "ВВ-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... читать дальше
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07 июня 2022 года 10:06
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1898,8 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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07 июня 2022 года 10:04
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов Мосбиржи и РТС из-за антироссийских санкций "коллективного Запада" и смешанных сигналов с мировых фондовых и сырьевых площадок.
Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 0,41% - до 2272,76... читать дальше
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07 июня 2022 года 09:57
Количество аккредитованных российских IT-компаний с начала 2021 года выросло в семь раз, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Благодаря господдержке за 1,5 года количество аккредитованных отечественных IT-компаний выросло в 7 раз. Если на... читать дальше
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07 июня 2022 года 09:49
Сборы подоходного налога с физлиц в США могут достичь $2,6 трлн, или 10,6% общего объема экономики, в 2022 финансовом году, который завершится в сентябре, прогнозирует Бюджетное управление (CBO) американского Конгресса.
Это будет на 9,1% выше суммы за прошлый фингод и... читать дальше
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07 июня 2022 года 09:41
Доля полисов ОСАГО частных автовладельцев составляла 85,6% в общем объеме заключенных договоров обязательного страхования автогражданской ответственности, сообщил Банк России на основе анализа базы данных по договорам ОСАГО Российского союза автостраховщиков (РСА), заключенным... читать дальше
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07 июня 2022 года 09:33
Япония добавила в санкционный список два российских банка и один белорусский банк, сообщает МИД страны.
Согласно опубликованному списку, под санкции попали два российских банка - Россельхозбанк и Московский кредитный банк.
В санкционный список также входит... читать дальше
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07 июня 2022 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 июня составили по Российской Федерации 1377,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1274,4 млрд руб.
На начало... читать дальше
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07 июня 2022 года 09:21
Доллар укрепляется к японской иене, евро и фунту стерлингов. Трейдеры ждут данных об инфляции в США и следят за возобновившимся ростом доходности гособлигаций.
В ходе торгов накануне доходность 10-летних государственных облигаций США превышала 3% впервые с середины мая.... читать дальше
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07 июня 2022 года 09:14
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-232 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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07 июня 2022 года 09:11
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торговой сессии во вторник.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 мск поднялся на 0,06%.
Потребительские расходы в Японии увеличились на 1% в апреле... читать дальше
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07 июня 2022 года 09:08
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 532 млн 350 тыс. 904, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 300 тыс. 53... читать дальше
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07 июня 2022 года 09:01
Каждый пятый россиянин (22%) отмечает заметный рост цен на жилищно-коммунальные услуги по сравнению с началом мая, и столько же респондентов заявляют о существенном повышении стоимости медицинских услуг, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ),... читать дальше
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07 июня 2022 года 08:53
Цены на нефть продолжили расти утром во вторник после небольшого снижения накануне, трейдеры оценивают ситуацию со спросом и предложением на мировом топливном рынке.
Как стало известно на выходных, Saudi Aramco поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти для стран... читать дальше
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07 июня 2022 года 08:45
Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 0,85% с 0,35%, на фоне продолжающегося роста потребительских цен в стране. Аналитики в среднем ожидали более умеренного подъема, на 25 б.п.
В мае австралийский ЦБ увеличил ставку впервые... читать дальше
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07 июня 2022 года 08:36
Фондовые индексы США, начавшие торги в понедельник уверенным подъемом, сократили темпы роста на фоне увеличения доходности US Treasuries и закрылись лишь в небольшом плюсе.
Доходность 10-летних гособлигаций США в понедельник впервые с 18 мая превысила отметку в... читать дальше
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