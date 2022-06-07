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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 10-летним облигациям ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) 1-й серии объемом 400 млн рублей кредитный рейтинг на уровне "ВВ-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1898,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов Мосбиржи и РТС из-за антироссийских санкций "коллективного Запада" и смешанных сигналов с мировых фондовых и сырьевых площадок. Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 0,41% - до 2272,76... Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 0,41% - до 2272,76... читать дальше

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Количество аккредитованных российских IT-компаний с начала 2021 года выросло в семь раз, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Благодаря господдержке за 1,5 года количество аккредитованных отечественных IT-компаний выросло в 7 раз. Если на... читать дальше

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Сборы подоходного налога с физлиц в США могут достичь $2,6 трлн, или 10,6% общего объема экономики, в 2022 финансовом году, который завершится в сентябре, прогнозирует Бюджетное управление (CBO) американского Конгресса. Это будет на 9,1% выше суммы за прошлый фингод и... Это будет на 9,1% выше суммы за прошлый фингод и... читать дальше

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Доля полисов ОСАГО частных автовладельцев составляла 85,6% в общем объеме заключенных договоров обязательного страхования автогражданской ответственности, сообщил Банк России на основе анализа базы данных по договорам ОСАГО Российского союза автостраховщиков (РСА), заключенным... читать дальше

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Япония добавила в санкционный список два российских банка и один белорусский банк, сообщает МИД страны. Согласно опубликованному списку, под санкции попали два российских банка - Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Согласно опубликованному списку, под санкции попали два российских банка - Россельхозбанк и Московский кредитный банк. В санкционный список также входит... В санкционный список также входит... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 июня составили по Российской Федерации 1377,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1274,4 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Доллар укрепляется к японской иене, евро и фунту стерлингов. Трейдеры ждут данных об инфляции в США и следят за возобновившимся ростом доходности гособлигаций. В ходе торгов накануне доходность 10-летних государственных облигаций США превышала 3% впервые с середины мая.... В ходе торгов накануне доходность 10-летних государственных облигаций США превышала 3% впервые с середины мая.... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-232 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торговой сессии во вторник. Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 мск поднялся на 0,06%. Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 мск поднялся на 0,06%. Потребительские расходы в Японии увеличились на 1% в апреле... Потребительские расходы в Японии увеличились на 1% в апреле... читать дальше

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 532 млн 350 тыс. 904, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 300 тыс. 53... читать дальше

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Каждый пятый россиянин (22%) отмечает заметный рост цен на жилищно-коммунальные услуги по сравнению с началом мая, и столько же респондентов заявляют о существенном повышении стоимости медицинских услуг, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ),... читать дальше

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Цены на нефть продолжили расти утром во вторник после небольшого снижения накануне, трейдеры оценивают ситуацию со спросом и предложением на мировом топливном рынке. Как стало известно на выходных, Saudi Aramco поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти для стран... Как стало известно на выходных, Saudi Aramco поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти для стран... читать дальше

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Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 0,85% с 0,35%, на фоне продолжающегося роста потребительских цен в стране. Аналитики в среднем ожидали более умеренного подъема, на 25 б.п. В мае австралийский ЦБ увеличил ставку впервые... В мае австралийский ЦБ увеличил ставку впервые... читать дальше

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Фондовые индексы США, начавшие торги в понедельник уверенным подъемом, сократили темпы роста на фоне увеличения доходности US Treasuries и закрылись лишь в небольшом плюсе. Доходность 10-летних гособлигаций США в понедельник впервые с 18 мая превысила отметку в... Доходность 10-летних гособлигаций США в понедельник впервые с 18 мая превысила отметку в... читать дальше

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