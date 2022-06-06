Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,3104 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,2513 руб., максимальный - 9,485 руб. Было заключено 8997 сделок. Объем торгов составил 17410,16 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,3214 руб. за юань.

6 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1061 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3104 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 41855,429 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 79,419 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6933 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,0922 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,4 руб., максимальный - 61,9725 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,4 руб., максимальный - 61,9725 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9097 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,8593 руб. Минимальный курс евро составил 63,4975 руб., максимальный - 65,8 руб. Было заключено 26614... Минимальный курс евро составил 63,4975 руб., максимальный - 65,8 руб. Было заключено 26614... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1061 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3104 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2513 руб., максимальный - 9,485 руб. Было заключено 8997 сделок.... Минимальный курс юаня составил 9,2513 руб., максимальный - 9,485 руб. Было заключено 8997 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за слабого спроса на фоне опасений новых антироссийских санкций Запада. Тем временем внешние фондовые и сырьевые площадки подавали позитивные сигналы (нефть Brent торгуется выше $120 за баррель); индекс МосБиржи опустился ниже 2280... читать дальше

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Объем госзакупок в 1-м квартале текущего года составил 2,2 трлн рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2021 года, говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе"... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) потребуется повысить базовую процентную ставку всего лишь до 3% для того, чтобы обуздать инфляцию, свидетельствуют результаты опроса экономистов крупных североамериканских банков, проведенного Ассоциацией американских банкиров... читать дальше

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State Grid Corporation of China планирует в 2022 году инвестиции в проекты электросетевого хозяйства на общую сумму свыше 500 млрд юаней ($74,5 млрд), что станет рекордным для компании объемом, сообщает агентство "Синьхуа". В том числе компания намерена как можно скорее... В том числе компания намерена как можно скорее... читать дальше

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Доходность американских государственных облигаций растет в понедельник в ожидании данных об инфляции в США. Доходность 10-летних US Treasuries поднялась в понедельник до 3,017% по сравнению с 2,955% в пятницу, согласно данным Dow Jones. Показатель превысил 3% впервые с... Доходность 10-летних US Treasuries поднялась в понедельник до 3,017% по сравнению с 2,955% в пятницу, согласно данным Dow Jones. Показатель превысил 3% впервые с... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7232 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1676 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,44 руб., максимальный - 61,99 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,44 руб., максимальный - 61,99 руб. Было заключено... читать дальше

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Курс доллара США повышается по отношению к иене и евро в ходе торгов в понедельник и снижается к фунту стерлингов. При этом аналитики ожидают укрепления единой европейской валюты в ближайший год, поскольку Европейский центральный банк может в скором времени начать... При этом аналитики ожидают укрепления единой европейской валюты в ближайший год, поскольку Европейский центральный банк может в скором времени начать... читать дальше

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Фондовые индексы США начали торги в понедельник уверенным подъемом (на 1% и более) после продолжительного снижения. Только по итогам прошлой недели S&P 500 уменьшился на 1,2%, Dow Jones - на 0,9% и Nasdaq - на 1%. Аналитики оценивают, достаточно ли опустился рынок с... Аналитики оценивают, достаточно ли опустился рынок с... читать дальше

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Перевозки контейнеров по сети ОАО "РЖД" выросли в январе-мае 2022 г. на 2,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 2 млн 670 тыс. груженых и порожних контейнеров TEU, сообщила компания. В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 1 млн 47 тыс. TEU (+5,9%).... В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 1 млн 47 тыс. TEU (+5,9%).... читать дальше

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Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в мае увеличилось на 482 тыс., до 19,8 млн после роста в апреле на 442 тыс., сообщается в пресс-релизе биржи. Всего физлицами на конец месяца открыто 33,2 млн счетов. Кол-во физлиц, совершивших в мае... Кол-во физлиц, совершивших в мае... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-230 на 17 млрд 914,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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О "Хайтэк-интеграция" полностью разместило дебютный трехлетний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей, сообщила организация. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-12-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка... Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-12-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка... читать дальше

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