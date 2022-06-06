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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 июня
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06 июня 2022 года 16:21

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 июня

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6 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 7 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3624,7 (-50,8) руб./грамм; на серебро - 42,46 (-0,59) руб./грамм; на платину - 1945,06 (-27,27) руб./грамм; на палладий - 3956,93 (-55,46) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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