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06 июня 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,3131 руб.
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6 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 122 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3131 руб. Минимальный курс юаня составил 9,285 руб., максимальный - 9,5449 руб. Было заключено 1236 сделок. Объем торгов составил 4771,28 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,285 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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