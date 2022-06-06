Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1630,4 млрд руб.

6 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 1630,4 млрд руб.

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ЦБ РФ с 7 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3624,7 (-50,8) руб./грамм; на серебро - 42,46 (-0,59) руб./грамм; на платину - 1945,06 (-27,27) руб./грамм; на палладий - 3956,93 (-55,46) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Потери российского бюджета могут составить в 2023 году $30-50 млрд из-за нефтяного эмбарго Eвросоюза, говорится в обзоре старшего экономиста BCS Global Markets (BCS GM) Натальи Лавровой. Шестой пакет санкций ЕС в отношении России вступил в силу 3 июня: он... Шестой пакет санкций ЕС в отношении России вступил в силу 3 июня: он... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,27/74,49 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 198 коп., Cредний курс продажи...

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Банки Литвы имеют достаточно капитала, чтобы пережить даже наихудший сценарий, предполагающий экономический спад в стране в 2022 году на 6,5% и еще на 1% - в следующем, сообщает агентство BNS со ссылкой на главу Банка Литвы Гедиминаса Шимкуса. "При худшем сценарии,... "При худшем сценарии,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 61,1094 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 85,65 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 64,8669 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 105,22 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 6761 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 61,1094 руб. По... читать дальше

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Акции Amazon.com Inc. в понедельник торгуются по цене, которая измеряется трехзначным числом, впервые с октября 2017 года, после того, как крупнейший в мире интернет-ритейлер провел сплит акций из расчета "20 к 1". В ходе предварительных торгов бумаги компании... В ходе предварительных торгов бумаги компании... читать дальше

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Правительство направит более 900 млн рублей на внедрение в АПК РФ современных информационных технологий. "По поручению президента правительство продолжает поддерживать развитие агропромышленного комплекса с учетом использования информационных технологий, отвечающих... "По поручению президента правительство продолжает поддерживать развитие агропромышленного комплекса с учетом использования информационных технологий, отвечающих... читать дальше

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Во вторник, 7 июня, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 70,65 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Во вторник, 7 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 4,66 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Во вторник, 7 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,64 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Во вторник, 7 июня, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9962 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,9139 руб. Минимальный курс евро составил 62,9975 руб., максимальный - 65,7725 руб. Было заключено 6683... Минимальный курс евро составил 62,9975 руб., максимальный - 65,7725 руб. Было заключено 6683... читать дальше

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Банк России зарегистрировал два выпуска облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями СФО "Проект НТ 2" 1-2-й серий, говорится в сообщении регулятора. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-00659-R и 4-02-00659-R соответственно. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-00659-R и 4-02-00659-R соответственно. Облигации... Облигации... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном укрепились на торгах в понедельник на фоне статистических данных из Китая, указавших на улучшение ситуации с активностью в секторе услуг в стране в связи с ослаблением антиковидных... читать дальше

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