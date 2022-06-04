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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 июня в размере 61,9659 руб., евро - 65,9191 руб.
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04 июня 2022 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 июня в размере 61,9659 руб., евро - 65,9191 руб.
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4 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 61,9659 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,09 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 65,9191 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,01 руб.
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05 июня 2022 года 17:51
Развитие промышленных предприятий Москвы в течение последних лет позволяет снизить зависимость от импорта в условиях санкций, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "В условиях санкционных ограничений и сложной логистики практически все отрасли российской промышленности... читать дальше
.05 июня 2022 года 16:52
В мае по сравнению с апрелем спрос на аренду жилья в России в среднем вырос на 10-12%, заявила "Известиям". директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании "Этажи" Ольга Павлинова. При этом был зафиксирован рост доли семейных арендаторов, чего... читать дальше
.05 июня 2022 года 15:49
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что Париж ведет переговоры с ОАЭ с целью обеспечить поставки нефти в страну взамен российской. "Мы ведем дискуссии с Объединенными Арабскими Эмиратами", - заявил министр в воскресенье в эфире радиостанции Europe 1. Он... читать дальше
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Строительство восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена завершено на 78%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "На восточном участке Большого кольца продолжается... читать дальше
.05 июня 2022 года 13:55
Свыше 5,6 млрд рублей будет направлено в ряд регионов для ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.. Деньги поступят в три... читать дальше
.05 июня 2022 года 12:46
Обновленные критерии оценки эффективности губернаторов и региональных органов власти начнут действовать в России, сообщает сайт правительства РФ. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. "Речь идёт об изменениях в шести методиках расчёта... читать дальше
.05 июня 2022 года 11:57
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В Белоруссии легализуют параллельный импорт, сообщили в пресс-службе правительства республики. "Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию параллельного импорта товаров, а также возможность использования программного обеспечения... читать дальше
.05 июня 2022 года 10:34
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 531 млн 704 тыс. 928, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 298... читать дальше
.05 июня 2022 года 09:48
"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на воскресенье в объеме 40,4 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в субботу был 41,9 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины -... читать дальше
.05 июня 2022 года 09:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 61,9659 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,09 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 65,9191 руб. По сравнению с...
.04 июня 2022 года 17:52
Самые распространенные профессии среди выпускников столичных вузов - экономист, юрист, педагог, IT-специалист
Столичные вузы в 2021 году окончили 157,7 тысячи молодых специалистов. Наиболее распространенными сферами среди выпускников стали экономика, юриспруденция, педагогика, IT и реклама, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных... читать дальше
.04 июня 2022 года 17:04
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Строительство нового многофункционального культурного центра в Кисловодске, который появится на месте старого кинотеатра "Россия" в центре города, начнётся уже в этом году. Распоряжение о направлении на эти цели более 2,3 млрд рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин,... читать дальше
.04 июня 2022 года 15:59
У саморегулируемых организаций (СРО) отсутствует право обжалования действий участников государственных закупок, несмотря на то, что именно СРО несет солидарную ответственность из своего компенсационного фонда за исполнение обязательств по контракту. Об этом говорится в... читать дальше
.04 июня 2022 года 14:08
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4,1 тыс. случаев, госпитализированы за сутки почти 1,5 тыс. человек, скончались 82 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "По состоянию на 4 июня, в РФ выявлено... читать дальше
.04 июня 2022 года 13:46
Республика Бурятия в 2023 году дополнительно получит свыше 5 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал", распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. "Финансирование направят на... читать дальше
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