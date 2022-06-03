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03 июня 2022 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,8908 руб.

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3 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3488 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,8908 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,98 руб., максимальный - 62,53 руб. Было заключено 24285 сделок. Объем торгов составил 66710,1 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,2 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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