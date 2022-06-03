Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1265 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3017,49 млрд руб.

3 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 июня составили по Российской Федерации 1265 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1168,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1224,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1118,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 июня составили 3017,49 млрд руб. против 2901,43891 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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