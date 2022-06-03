03 июня 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Апрель 2022
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Март 2022
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Апрель 2022
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Май 2022
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Май 2022
Это автоматическое сообщение.
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03 июня 2022 года 10:17
Доллар США и евро растут на "Московской бирже". Рубль понижается к бивалютной корзине на фоне решения ОПЕК+ ускорить темпы роста нефтедобычи.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,42 - 62,3 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 62,1625 руб.... читать дальше
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03 июня 2022 года 10:05
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал без единой динамик на фоне новых антироссийских санкций Запада.
Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,18% и составил 2344,46 пункта.
Индекс РТС к 10:01 мск снизился на 0,62% - до 1188,59... читать дальше
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03 июня 2022 года 09:58
Российские туристы предпочитают отправляться в туры для оформления банковских карт зарубежных банков в Узбекистан и Армению, значительно реже в Белоруссию и Сербию, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Туроператоры начали предлагать туры в открытые... читать дальше
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03 июня 2022 года 09:50
Минторг США обнародовал список из 71 юридического лица из России и Белоруссии, подпавшего под американские экспортные ограничения.
В опубликованном в федеральном реестре документе говорится, что министерство торговли США вносит изменения в правила экспортного контроля... читать дальше
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03 июня 2022 года 09:49
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1802 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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03 июня 2022 года 09:43
Председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но при этом не нарушить санкции Запада, утверждает Washington Post со ссылкой на неназванных китайских чиновников.
По их словам, руководство Китая хочет расширить... читать дальше
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03 июня 2022 года 09:35
Доходы физических лиц от реализации золота в слитках могут быть освобождены от НДФЛ на 2022-2023 годы. Это одна из поправок в Налоговый кодекс, предложенных Минфином РФ и одобренных вчера на заседании правительства, сообщило министерство.
Данная мера призвана повысить...
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03 июня 2022 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 июня составили по Российской Федерации 1265 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1168,1 млрд руб.
На начало... читать дальше
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03 июня 2022 года 09:25
В апреле объем германского экспорта в Россию в апреле 2022 года снизился на 10% относительно марта на фоне санкций и различных экспортных ограничений и составил 0,8 млрд евро, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).
В марте... читать дальше
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03 июня 2022 года 09:25
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила вчера, что решение ОПЕК+ увеличить в ближайшие месяцы добычу нефти может способствовать реализации плана REPowerEU, нацеленного на то, чтобы избавить Европу от зависимости от ископаемого топлива из РФ.
"И первое важное... читать дальше
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03 июня 2022 года 09:18
По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 530 млн 889 тыс. 596, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... читать дальше
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03 июня 2022 года 09:10
В ходе сегодняшних торгов курс доллара к основным мировым валютам в целом стабилен после резкого падения накануне, вызванного неопределенностью в отношении дальнейших планов Федеральной резервной системы (ФРС).
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара... читать дальше
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03 июня 2022 года 09:05
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-230 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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03 июня 2022 года 08:58
Ставки по 30-летним ипотечным кредитам в США снизились на 1 базисный пункт за неделю, завершившуюся 2 июня. При этом снижение наблюдается третью неделю подряд, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac.
Средняя процентная ставка по... читать дальше
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03 июня 2022 года 08:51
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство ООО "Клуб-Отель" Александра Говора о приобретении российского бизнеса McDonald's. Продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно, говорится в сообщении ФАС.
"По мнению... читать дальше
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03 июня 2022 года 08:44
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сегодня повышаются в ходе торгов вслед за американским фондовым рынком. Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты по случаю Праздника драконьих лодок.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:14 мск... читать дальше
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