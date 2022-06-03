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Доллар США и евро растут на "Московской бирже". Рубль понижается к бивалютной корзине на фоне решения ОПЕК+ ускорить темпы роста нефтедобычи. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,42 - 62,3 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 62,1625 руб.... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,42 - 62,3 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 62,1625 руб.... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал без единой динамик на фоне новых антироссийских санкций Запада. Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,18% и составил 2344,46 пункта. Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,18% и составил 2344,46 пункта. Индекс РТС к 10:01 мск снизился на 0,62% - до 1188,59... Индекс РТС к 10:01 мск снизился на 0,62% - до 1188,59... читать дальше

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Российские туристы предпочитают отправляться в туры для оформления банковских карт зарубежных банков в Узбекистан и Армению, значительно реже в Белоруссию и Сербию, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР). Туроператоры начали предлагать туры в открытые... Туроператоры начали предлагать туры в открытые... читать дальше

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Минторг США обнародовал список из 71 юридического лица из России и Белоруссии, подпавшего под американские экспортные ограничения. В опубликованном в федеральном реестре документе говорится, что министерство торговли США вносит изменения в правила экспортного контроля... В опубликованном в федеральном реестре документе говорится, что министерство торговли США вносит изменения в правила экспортного контроля... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1802 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но при этом не нарушить санкции Запада, утверждает Washington Post со ссылкой на неназванных китайских чиновников. По их словам, руководство Китая хочет расширить... По их словам, руководство Китая хочет расширить... читать дальше

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Доходы физических лиц от реализации золота в слитках могут быть освобождены от НДФЛ на 2022-2023 годы. Это одна из поправок в Налоговый кодекс, предложенных Минфином РФ и одобренных вчера на заседании правительства, сообщило министерство. Данная мера призвана повысить... Данная мера призвана повысить...

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 июня составили по Российской Федерации 1265 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1168,1 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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В апреле объем германского экспорта в Россию в апреле 2022 года снизился на 10% относительно марта на фоне санкций и различных экспортных ограничений и составил 0,8 млрд евро, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). В марте... В марте... читать дальше

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила вчера, что решение ОПЕК+ увеличить в ближайшие месяцы добычу нефти может способствовать реализации плана REPowerEU, нацеленного на то, чтобы избавить Европу от зависимости от ископаемого топлива из РФ. "И первое важное... "И первое важное... читать дальше

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По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 530 млн 889 тыс. 596, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара к основным мировым валютам в целом стабилен после резкого падения накануне, вызванного неопределенностью в отношении дальнейших планов Федеральной резервной системы (ФРС). Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-230 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Ставки по 30-летним ипотечным кредитам в США снизились на 1 базисный пункт за неделю, завершившуюся 2 июня. При этом снижение наблюдается третью неделю подряд, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Средняя процентная ставка по... Средняя процентная ставка по... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство ООО "Клуб-Отель" Александра Говора о приобретении российского бизнеса McDonald's. Продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно, говорится в сообщении ФАС. "По мнению... "По мнению... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сегодня повышаются в ходе торгов вслед за американским фондовым рынком. Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты по случаю Праздника драконьих лодок. Японский индекс Nikkei 225 к 8:14 мск... Японский индекс Nikkei 225 к 8:14 мск... читать дальше

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