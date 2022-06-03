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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 61,575 руб., курс евро - размере 64,9053 руб.
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03 июня 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 61,575 руб., курс евро - размере 64,9053 руб.
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3 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июня, составляет 61,575 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,17 коп. Официальный курс евро, установленный ЦБ с 3 июня, составляет 64,9053 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 124,24 коп.
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04 июня 2022 года 17:52
Самые распространенные профессии среди выпускников столичных вузов - экономист, юрист, педагог, IT-специалист
Столичные вузы в 2021 году окончили 157,7 тысячи молодых специалистов. Наиболее распространенными сферами среди выпускников стали экономика, юриспруденция, педагогика, IT и реклама, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных... читать дальше
.04 июня 2022 года 17:04
Правительство направит 2,3 млрд рублей на строительство многофункционального культурного центра в Кисловодске
Строительство нового многофункционального культурного центра в Кисловодске, который появится на месте старого кинотеатра "Россия" в центре города, начнётся уже в этом году. Распоряжение о направлении на эти цели более 2,3 млрд рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин,... читать дальше
.04 июня 2022 года 15:59
У саморегулируемых организаций (СРО) отсутствует право обжалования действий участников государственных закупок, несмотря на то, что именно СРО несет солидарную ответственность из своего компенсационного фонда за исполнение обязательств по контракту. Об этом говорится в... читать дальше
.04 июня 2022 года 14:08
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4,1 тыс. случаев, госпитализированы за сутки почти 1,5 тыс. человек, скончались 82 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "По состоянию на 4 июня, в РФ выявлено... читать дальше
.04 июня 2022 года 13:46
Республика Бурятия в 2023 году дополнительно получит свыше 5 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал", распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. "Финансирование направят на... читать дальше
.04 июня 2022 года 12:31
Росавиация в 17-й раз продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 12 июня. "Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня 2022 года, 03:45 мск. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород,... читать дальше
.04 июня 2022 года 11:59
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) просит распространить меры поддержки, введенные для IT-компаний, на программистов, работающих на предприятиях авиапрома, заявил директор опытно-конструкторского бюро имени Сухого (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех") Михаил... читать дальше
.04 июня 2022 года 11:32
Акционеры "Норильского никеля" на годовом собрании в пятницу одобрили выплату 1 тыс. 166,22 руб. (или около $15,55 по курсу ЦБ на день объявления рекомендации 22 апреля) на одну обыкновенную акцию за 2021 год, говорится в сообщении компании. В целом на выплаты дивидендов будет... читать дальше
.04 июня 2022 года 11:09
Россия в новом сельхозгоду (начнется 1 июля 2022 года) может увеличить экспорт зерна до 50 млн тонн с 37 млн тонн в текущем сельхозгоду (заканчивается 30 июня), заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК). "В текущем сельхозгоду мы... читать дальше
.04 июня 2022 года 10:51
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 531 млн 457 тыс. 616, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 297 тыс.... читать дальше
.04 июня 2022 года 10:43
Российское подразделение японского автоконцерна Mazda (ООО "Мазда Мотор Рус") отзывает в РФ 19,795 тыс. автомобилей из-за проблем в механизме топливного насоса, сообщает федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины... читать дальше
.04 июня 2022 года 10:16
ЦБ повысил лимит списания акций, полученных резидентами взамен купленных после 1 марта депозитарных расписок
Банк России увеличил лимит на списание в течение операционного дня акций российских эмитентов, полученных резидентом РФ в результате конвертации депозитарных расписок, с 0,2% до 5% от количества таких бумаг, полученных в период с 27 апреля по дату, предшествующую проведению... читать дальше
.04 июня 2022 года 09:51
Годовое собрание акционеров ВТБ приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год на обыкновенные и привилегированные акции обоих типов, свидетельствуют материалы собрания. Ранее соответствующую рекомендацию дал наблюдательный совет госбанка, его подкрепляло... читать дальше
.04 июня 2022 года 09:23
Гостиничный оператор Marriott International приостанавливает деятельность в России, так как новые санкции, введенные США, Великобританией и ЕС, делают ее невозможной, говорится в сообщении компании. В Marriott напоминают, что 10 марта было принято решение закрыть корпоративный... читать дальше
.04 июня 2022 года 09:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 61,9659 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,09 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 65,9191 руб. По сравнению с...
.03 июня 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 июня снизилась на 1,59% и составила 41934,848 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 41934,848 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 679,425 млрд руб., или на...
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