ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 61,575 руб., курс евро - размере 64,9053 руб.

Официальный курс евро, установленныйс 3 июня, составляет 64,9053 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 124,24 коп.

3 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июня, составляет 61,575 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,17 коп.

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Столичные вузы в 2021 году окончили 157,7 тысячи молодых специалистов. Наиболее распространенными сферами среди выпускников стали экономика, юриспруденция, педагогика, IT и реклама, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных... читать дальше

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Строительство нового многофункционального культурного центра в Кисловодске, который появится на месте старого кинотеатра "Россия" в центре города, начнётся уже в этом году. Распоряжение о направлении на эти цели более 2,3 млрд рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин,... читать дальше

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У саморегулируемых организаций (СРО) отсутствует право обжалования действий участников государственных закупок, несмотря на то, что именно СРО несет солидарную ответственность из своего компенсационного фонда за исполнение обязательств по контракту. Об этом говорится в... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4,1 тыс. случаев, госпитализированы за сутки почти 1,5 тыс. человек, скончались 82 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "По состоянию на 4 июня, в РФ выявлено... читать дальше

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Республика Бурятия в 2023 году дополнительно получит свыше 5 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал", распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. "Финансирование направят на... "Финансирование направят на... читать дальше

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Росавиация в 17-й раз продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 12 июня. "Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня 2022 года, 03:45 мск. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород,... читать дальше

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"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) просит распространить меры поддержки, введенные для IT-компаний, на программистов, работающих на предприятиях авиапрома, заявил директор опытно-конструкторского бюро имени Сухого (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех") Михаил... читать дальше

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Акционеры "Норильского никеля" на годовом собрании в пятницу одобрили выплату 1 тыс. 166,22 руб. (или около $15,55 по курсу ЦБ на день объявления рекомендации 22 апреля) на одну обыкновенную акцию за 2021 год, говорится в сообщении компании. В целом на выплаты дивидендов будет... читать дальше

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Россия в новом сельхозгоду (начнется 1 июля 2022 года) может увеличить экспорт зерна до 50 млн тонн с 37 млн тонн в текущем сельхозгоду (заканчивается 30 июня), заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК). "В текущем сельхозгоду мы... "В текущем сельхозгоду мы... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 531 млн 457 тыс. 616, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 297 тыс.... читать дальше

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Российское подразделение японского автоконцерна Mazda (ООО "Мазда Мотор Рус") отзывает в РФ 19,795 тыс. автомобилей из-за проблем в механизме топливного насоса, сообщает федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины... читать дальше

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Банк России увеличил лимит на списание в течение операционного дня акций российских эмитентов, полученных резидентом РФ в результате конвертации депозитарных расписок, с 0,2% до 5% от количества таких бумаг, полученных в период с 27 апреля по дату, предшествующую проведению... читать дальше

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Годовое собрание акционеров ВТБ приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год на обыкновенные и привилегированные акции обоих типов, свидетельствуют материалы собрания. Ранее соответствующую рекомендацию дал наблюдательный совет госбанка, его подкрепляло... Ранее соответствующую рекомендацию дал наблюдательный совет госбанка, его подкрепляло... читать дальше

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Гостиничный оператор Marriott International приостанавливает деятельность в России, так как новые санкции, введенные США, Великобританией и ЕС, делают ее невозможной, говорится в сообщении компании. В Marriott напоминают, что 10 марта было принято решение закрыть корпоративный... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 61,9659 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,09 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 65,9191 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 65,9191 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 41934,848 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 679,425 млрд руб., или на...

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