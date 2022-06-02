Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 64,9652 руб.

Минимальный курс евро составил 63,75 руб., максимальный - 65,645 руб. Было заключено 22885 сделок. Объем торгов составил 55733,54 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,555 руб. за евро.

2 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12429 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,9652 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42614,274 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 521,930 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1420 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,5718 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,875 руб., максимальный - 61,95 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,875 руб., максимальный - 61,95 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12429 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,9652 руб. Минимальный курс евро составил 63,75 руб., максимальный - 65,645 руб. Было заключено 22885... Минимальный курс евро составил 63,75 руб., максимальный - 65,645 руб. Было заключено 22885... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 28 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3551 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2523 руб., максимальный - 9,44 руб. Было заключено 8550 сделок.... Минимальный курс юаня составил 9,2523 руб., максимальный - 9,44 руб. Было заключено 8550 сделок.... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в небольшом минусе, завершил четверг падением на фоне новых санкционных действий Запада против России. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 1,45% и составил 2340,17 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 1,45% и составил 2340,17 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 2,14% - до... Индекс РТС к 18:50 мск упал на 2,14% - до... читать дальше

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Правительство РФ выкупит за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) облигации авиакомпаний S7, "Уральские авиалинии" и "Аврора", сообщается в официальном телеграмм-канале правительства. "На эти цели будет направлено 17 млрд рублей. Постановление подписал... "На эти цели будет направлено 17 млрд рублей. Постановление подписал... читать дальше

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В этом году возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в Китае достигнет 1,64 трлн юаней ($244 млрд), поскольку страна активизировала усилия по ослаблению налогового бремени предприятий, заявил представитель министерства финансов Оу Вэньхань на пресс-конференции в... читать дальше

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Сделка ОПЕК+ по регулированию добычи нефти подтвердила необходимость продолжения взаимодействия, она действует до конца текущего года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на телеканале "Россия 24" (ВГТРК) по итогам очередной встречи участников соглашения. "В рамках... "В рамках... читать дальше

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Индустрия растительных продуктов в РФ нуждается в специализированных мерах финансовой поддержки, считает исполнительный директор отраслевого союза Валерия Родина. Как говорится в сообщении Союза производителей продукции на растительной основе (СППРО), об этом она... Как говорится в сообщении Союза производителей продукции на растительной основе (СППРО), об этом она... читать дальше

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В мае т.г. объем торгов на всех рынках "Московской биржи" составил 78,3 трлн рублей, что на 5,2% больше по сравнению с маем 2021 года, когда он составил 74,3 трлн рублей, говорится в сообщении биржи. Количество торговых дней в мае 2022 года было меньше, чем в мае 2021... Количество торговых дней в мае 2022 года было меньше, чем в мае 2021... читать дальше

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава "Росгеологии" Сергей Горьков и еще 15 россиян попали под новые санкции США, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Минфина США в четверг. Также в SDN List попали, в частности, предприниматель Год Нисанов,... Также в SDN List попали, в частности, предприниматель Год Нисанов,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 877 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,542 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,8625 руб., максимальный - 61,9175 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,8625 руб., максимальный - 61,9175 руб. Было... читать дальше

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Эмбарго Евросоюза на российскую нефть является политическим и ударит, в первую очередь, по самому ЕС, где уже сегодня высокие цены на нефтепродукты, заявил в интервью телеканалу "Россия24" вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы наблюдали дисбаланс в нашей добыче, загрузке... "Мы наблюдали дисбаланс в нашей добыче, загрузке... читать дальше

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Доходы бюджета РФ в 2021 г. в рамках проектов, реализуемых на условиях соглашений о разделе продукции (СРП), составили 48 млрд рублей, что в 1,8 раза выше, чем по итогам 2020 г. (26,285 млрд руб.), следует из отчета об исполнении федерального бюджета, внесенного в Госдуму.... читать дальше

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Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что решение о большем увеличении квот на добычу нефти ОПЕК+ в июле и августе (648 тыс. б/с вместо 432 тыс. б/с) было принято для того, чтобы обеспечить растущий спрос на сырьё. Как заявил он в интервью телеканалу "Россия24" по... Как заявил он в интервью телеканалу "Россия24" по... читать дальше

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Торги в четверг фондовые индексы США начали на негативной ноте после того, как Microsoft Corp. ухудшил прогноз финансовых показателей на текущий финквартал (апрель-июнь). Значение Dow Jones Industrial Average к 17:09 мск уменьшилось на 0,6% - до 32617,28 пункта.... Значение Dow Jones Industrial Average к 17:09 мск уменьшилось на 0,6% - до 32617,28 пункта.... читать дальше

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