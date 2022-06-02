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02 июня 2022 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,9609 руб.

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2 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13162 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,9609 руб.

Минимальный курс евро составил 63,8025 руб., максимальный - 65,62 руб. Было заключено 8026 сделок. Объем торгов составил 26032,38 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,115 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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