Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1224,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2901,44 млрд руб.

2 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 июня составили по Российской Федерации 1224,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1118,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1796,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1697 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 июня составили 2901,44 млрд руб. против 2748,78485 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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