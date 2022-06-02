ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 61,4733 руб., евро - 63,6629 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 63,6629 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 92,32 коп.

2 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 61,4733 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,36 коп.

.

Выручка Cian Plc (бренд "Циан") в 1-м квартале 2022 года увеличилась по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 38% и составила 1,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. "Циан" получил положительную скорректированную EBITDA в размере 56 млн рублей... "Циан" получил положительную скорректированную EBITDA в размере 56 млн рублей... читать дальше

.

О "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-09 в размере 18,83% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 9-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2013 года. Ставка 1-го... РЖД разместили 9-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2013 года. Ставка 1-го... читать дальше

.

Европейские фондовые рынки растут сегодня в ходе торгов, биржи Великобритании закрыты (Банковский выходной). Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 13:27 мск поднялся на 0,4% и составил 440,28 пункта. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 13:27 мск поднялся на 0,4% и составил 440,28 пункта. Германский индекс DAX к 13:13 мск... Германский индекс DAX к 13:13 мск... читать дальше

.

ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" установило финальный ориентир премии к ключевой ставке ЦБ ипотечных облигаций серии БО-001P-18 объемом 6,2 млрд рублей на уровне 40 базисных пунктов (б.п.), сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок проходит 2 июня с... Сбор заявок проходит 2 июня с... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 30,06 пункта (1,266%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2344,54 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2382,12 (+0,32%) пункта,... читать дальше

.

Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в апреле взлетели на 9,2% в годовом выражении после подъема на 8,8% месяцем ранее. Для сравнения, в апреле прошлого года инфляция составляла 3,3%. Двузначные... Двузначные... читать дальше

.

Максимальное значение за неделю (с 26 мая по 2 июня) - 63,472 руб. за доллар, минимальное значение - 60,6067 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,25 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Минцифры планирует изменить рекомендации по цифровизации компаний с госучастием, увеличив долю совокупных расходов на российское ПО с 70% до 80%, сообщил замминистра Максим Паршин на конференции ЦИПР-2022. Он напомнил, что в марте был подписан указ президента о том, что... Он напомнил, что в марте был подписан указ президента о том, что... читать дальше

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,1/75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 20 коп., средний...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,47/75,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 287 коп., Cредний курс продажи...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 66,38/82,98 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 280 коп., Cредний курс продажи вырос...

.

Для соблюдения нормативов и продолжения кредитования Сбербанку будет достаточно капитализировать прибыль 2021 года, заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, подчеркнув, что банк всегда консервативно подходил к формированию капитала. "Разумеется,... "Разумеется,... читать дальше

.

Банк Японии продолжит придерживаться текущей стимулирующей политики, поскольку базовая инфляция в стране по-прежнему далека от целевого показателя в 2%, заявил член совета управляющих японского ЦБ Сэйдзи Адачи. Потребительские цены в Японии в апреле увеличились на 2,5%... Потребительские цены в Японии в апреле увеличились на 2,5%... читать дальше

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности ООО "ХКФ Банк" до уровня ruВВВ+, прогноз по рейтингу - "стабильный". Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruА- со "стабильным" прогнозом. Снятие статуса "под наблюдением" связано с завершением анализа... читать дальше

.

Россельхозбанк (РСХБ) принял решение выплатить 7-й купон бессрочных долларовых субординированных облигаций серии 11В1, а также 5-й купон бессрочных субордов серии С01Е-01, номинированных в евро - в рублях по официальному курсу доллара США и евро соответственно, установленным... читать дальше

.

Турция в марте 2022 года увеличила импорт нефти на 11% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и на 14% по сравнению с февралем - до 2,7 млн тонн, свидетельствуют данные совета по регулированию энергетического рынка страны (EPDK). Крупнейшим поставщиком нефти в... Крупнейшим поставщиком нефти в... читать дальше

.