Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 63,7223 руб.

Минимальный курс евро составил 62,145 руб., максимальный - 64,64 руб. Было заключено 26402 сделки. Объем торгов составил 71732,67 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,38 руб. за евро.

1 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7223 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 43136,203 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 11,934 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1972 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4298 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,035 руб., максимальный - 62,32 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 61,035 руб., максимальный - 62,32 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7223 руб. Минимальный курс евро составил 62,145 руб., максимальный - 64,64 руб. Было заключено 26402... Минимальный курс евро составил 62,145 руб., максимальный - 64,64 руб. Было заключено 26402... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 509 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3579 руб. Минимальный курс юаня составил 9,28 руб., максимальный - 9,5519 руб. Было заключено 11392 сделки.... Минимальный курс юаня составил 9,28 руб., максимальный - 9,5519 руб. Было заключено 11392 сделки.... читать дальше

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Безработица в России в апреле 2022 года продолжила снижение, опустившись до 4% и тем самым обновив исторический минимум за период наблюдений показателя с 1991 года, следует из сообщения Федеральной службы госстатистики (Росстата). Предыдущий исторический минимум - 4,1%... Предыдущий исторический минимум - 4,1%... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в марте 2022 года составил 3,6% в годовом выражении после повышения на 2,6% в феврале и на 1,9% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В целом за 2021 год зарплаты в реальном... В целом за 2021 год зарплаты в реальном... читать дальше

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В 1-м квартале 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 7 трлн... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в апреле по сравнению с предыдущим месяцев снизились на 11,3% после падения на 15,7% в марте, снижения в феврале на 2% и на 3,9% - в январе. В годовом выражении цены производителей на бензин в РФ упали в апреле на 27,4%, сообщает... читать дальше

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В апреле 2022 года оборот розничной торговли в России снизился по сравнению с показателем за апрель 2021 года на 9,7% - до 3 трлн 390,6 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В марте показатель вырос на 2,2%, в феврале - на 5,7%.. При этом... При этом... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в апреле 2022 года снизился на 2,6% в годовом выражении после роста на пересмотренные 2% в марте, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее сообщалось о повышении на 1,9%. "Данные... читать дальше

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За период с 21 по 27 мая 2022 года плодоовощная продукция в среднем подешевела на 2,6%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе эта продукция подешевела 1,4%. Снижение цен на огурцы составило 12,3%, помидоры подешевели на 8,0%, капуста... Снижение цен на огурцы составило 12,3%, помидоры подешевели на 8,0%, капуста... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 21 по 27 мая снизились на 0,1%, как и неделей ранее, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на 0,5%. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на 0,5%. Стоимость... Стоимость... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в мае 2022 года в добывающих производствах остался на уровне 0%, в обрабатывающих производствах - также не изменился и составил минус 2,0%, говорится в сообщении Федеральной... читать дальше

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За период с 21 по 27 мая 2022 года в РФ зафиксирована нулевая инфляция после снижения потребительских цен на 0,02% неделей ранее (с 14 по 20 мая), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала мая инфляция составила 0,13%, с начала года - 11,82%. В мае... В мае... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся снижением индексов, завершил среду уверенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,8% и составил 2374,60 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,8% и составил 2374,60 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,16% - до 1222,18 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,16% - до 1222,18 пункта. Европейские фондовые... Европейские фондовые... читать дальше

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Нефтяные котировки продолжают расти вечером в среду на новости об ослаблении антикоронавирусных мер в Шанхае. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 мск подорожали на $1,84 (1,58%) - до $117,44 за баррель. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 мск подорожали на $1,84 (1,58%) - до $117,44 за баррель. Стоимость фьючерса... Стоимость фьючерса... читать дальше

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