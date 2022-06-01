.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,4543 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в апреле составило 1,6%
В апреле снижение промпроизводства в РФ совпало с прогнозами аналитиков и составило 1,6% после роста на 3% в марте сообщил Росстат. В январе-апреле показатель повысился на 3,9%.
 
Для технологических компаний предлагают создать льготный налоговый режим
Минэкономразвития предложило создать льготный налоговый режим для отдельного класса инновационных компаний. В новую категорию планируется внести разработчиков и производителей высокотехнологичных товаров, которые не включены в реестр IT-организаций...
 
Разрыв доходов обеспеченных и небогатых в РФ составляет 8,6 раза
Разница в доходах наиболее и наименее обеспеченных россиян составила 8,6 раза, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишут "Известия". В 2021 году ежемесячные доходы группы самых обеспеченных россиян в среднем...
 
Доступ к системе проверки мобильных номеров получат силовики и коллекторы
ЦБ хочет дать доступ к единой информационной системе проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА) не только банкам и платежным системам, но также силовикам и коллекторам. Соответствующие правки ко второму чтению законопроекта о создании...
 
01 июня 2022 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,4543 руб.

 0  
1 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2473 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4543 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,02 руб., максимальный - 62,295 руб. Была заключена 21841 сделка. Объем торгов составил 61076,04 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,1 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
01 июня 2022 года 20:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 1 июня выросла на 0,03% и составила 43136,203 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 43136,203 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 11,934 млрд руб., или на...
.
01 июня 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,4298 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1972 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4298 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,035 руб., максимальный - 62,32 руб. Было заключено...    читать дальше
.
01 июня 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 63,7223 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7223 руб.

Минимальный курс евро составил 62,145 руб., максимальный - 64,64 руб. Было заключено 26402...    читать дальше
.
01 июня 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,3579 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 509 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3579 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,28 руб., максимальный - 9,5519 руб. Было заключено 11392 сделки....    читать дальше
.
01 июня 2022 года 19:08
Безработица в РФ в апреле снизилась до 4%, обновив исторический минимум
Безработица в России в апреле 2022 года продолжила снижение, опустившись до 4% и тем самым обновив исторический минимум за период наблюдений показателя с 1991 года, следует из сообщения Федеральной службы госстатистики (Росстата).

Предыдущий исторический минимум - 4,1%...    читать дальше
.
01 июня 2022 года 19:07
Рост зарплат в РФ в реальном выражении в марте составил 3,6% - Росстат
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в марте 2022 года составил 3,6% в годовом выражении после повышения на 2,6% в феврале и на 1,9% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

В целом за 2021 год зарплаты в реальном...    читать дальше
.
01 июня 2022 года 19:05
В 1-м квартале прибыль российских предприятий увеличилась на 31,8% - Росстат
В 1-м квартале 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 7 трлн...    читать дальше
.
01 июня 2022 года 19:03
Цены производителей бензина в РФ в апреле снизились на 11,3% - Росстат
Цены производителей на бензин в РФ в апреле по сравнению с предыдущим месяцев снизились на 11,3% после падения на 15,7% в марте, снижения в феврале на 2% и на 3,9% - в январе. В годовом выражении цены производителей на бензин в РФ упали в апреле на 27,4%, сообщает...    читать дальше
.
01 июня 2022 года 19:02
Оборот розничной торговли в апреле упал на 9,7% - Росстат
В апреле 2022 года оборот розничной торговли в России снизился по сравнению с показателем за апрель 2021 года на 9,7% - до 3 трлн 390,6 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В марте показатель вырос на 2,2%, в феврале - на 5,7%..

При этом...    читать дальше
.
01 июня 2022 года 19:02
Выпуск по базовым видам деятельности в РФ в апреле снизился на 2,6% - Росстат
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в апреле 2022 года снизился на 2,6% в годовом выражении после роста на пересмотренные 2% в марте, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее сообщалось о повышении на 1,9%. "Данные...    читать дальше
.
01 июня 2022 года 19:02
Плодоовощная продукция в России за неделю подешевела на 2,6%
За период с 21 по 27 мая 2022 года плодоовощная продукция в среднем подешевела на 2,6%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе эта продукция подешевела 1,4%.

Снижение цен на огурцы составило 12,3%, помидоры подешевели на 8,0%, капуста...    читать дальше
.
01 июня 2022 года 19:01
Цены на бензин в РФ за неделю снова снизились на 0,1% - Росстат
Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 21 по 27 мая снизились на 0,1%, как и неделей ранее, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).

Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на 0,5%.

Стоимость...    читать дальше
.
01 июня 2022 года 19:01
Предпринимательская уверенность в РФ в мае не изменилась - Росстат
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в мае 2022 года в добывающих производствах остался на уровне 0%, в обрабатывающих производствах - также не изменился и составил минус 2,0%, говорится в сообщении Федеральной...    читать дальше
.
01 июня 2022 года 19:00
За неделю с 21 по 27 мая в РФ зафиксирована нулевая инфляция - Росстат
За период с 21 по 27 мая 2022 года в РФ зафиксирована нулевая инфляция после снижения потребительских цен на 0,02% неделей ранее (с 14 по 20 мая), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала мая инфляция составила 0,13%, с начала года - 11,82%.

В мае...    читать дальше
.
01 июня 2022 года 18:57
Индекс МосБиржи вырос на 0,8%, индекс РТС - на 1,2%
Российский фондовый рынок, открывшийся снижением индексов, завершил среду уверенным ростом.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,8% и составил 2374,60 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,16% - до 1222,18 пункта.

Европейские фондовые...    читать дальше
.
01 июня 2022 года 18:50
Нефть продолжает дорожать
Нефтяные котировки продолжают расти вечером в среду на новости об ослаблении антикоронавирусных мер в Шанхае.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 мск подорожали на $1,84 (1,58%) - до $117,44 за баррель.

Стоимость фьючерса...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.