Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1796,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2748,78 млрд руб.

1 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 июня составили по Российской Федерации 1796,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1697 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1145,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1033,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 июня составили 2748,78 млрд руб. против 2732,23056 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.