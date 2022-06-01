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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменились разнонаправленно. Поддержку японскому рынку оказали новости об ослаблении антиковидных ограничений, что шаг за шагом продвигает страну к полному открытию,... Поддержку японскому рынку оказали новости об ослаблении антиковидных ограничений, что шаг за шагом продвигает страну к полному открытию,... читать дальше

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ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") допустило дефолт по выплате купонного дохода за 7-й период по облигациям серии 002Р-01 на сумму 3,454 млн рублей, говорится в сообщении компании. Причина неисполнения обязательства прежняя - "отсутствие на расчетном счете... Причина неисполнения обязательства прежняя - "отсутствие на расчетном счете... читать дальше

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На производственной площадке "Росатома" в Колпино (Санкт-Петербург) началось производство заготовок для корпуса реактора энергоблока №1 египетской АЭС "Эль-Дабаа", сообщает пресс-служба госкорпорации. "Мы высоко ценим профессионализм и целенаправленную работу... "Мы высоко ценим профессионализм и целенаправленную работу... читать дальше

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Министерство финансов планирует возобновить доработку стратегии развития финансового рынка на период до 2030 года, сообщил сегодня директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков в ходе выступления на научно-практической конференции по страхованию. "Мы... читать дальше

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Россия, несмотря на осложнение внешнеполитической и экономической ситуации, увеличивает производство молока и сохраняет инвестиционный потенциал молочной отрасли, сообщает Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) в пресс-релизе, приуроченном к Всемирному дню молока,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,39 пункта (0,781%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2374,14 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2382,57 (+1,14%) пункта,... читать дальше

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Сбербанк с сегодняшнего дня начал продавать в отделениях наличную валюту, кроме долларов США и евро (по ним действует ограничение ЦБ РФ), говорится в сообщении кредитной организации. Клиентам банка доступны 15 валют разных стран. "По этим валютам нет ограничений на... Клиентам банка доступны 15 валют разных стран. "По этим валютам нет ограничений на... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,17/75,23 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 41 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,13/76,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 216 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 65,71/81,06 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 172 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка ГПБ на уровне ruАА+ со "стабильным" прогнозом. Как говорится в сообщении агентства, рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильной оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией... Как говорится в сообщении агентства, рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильной оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией... читать дальше

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Экономика Тайваня по итогам 2022 года вырастет на 3,9%, сообщается в прогнозе местного статистического управления. В феврале ожидалось, что повышение превысит 4,4%. В феврале ожидалось, что повышение превысит 4,4%. Пересмотр учитывает такие факторы неопределенности, как пандемия COVID-10, перебои в цепочках... Пересмотр учитывает такие факторы неопределенности, как пандемия COVID-10, перебои в цепочках... читать дальше

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Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) ожидает в 2022 году прирост запасов полезных ископаемых на уровне прошлого года, сообщил журналистам глава Роснедр Евгений Петров в кулуарах международного технологического форума "Инновационные технологии недропользования -... читать дальше

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В мае перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ выросли в годовом выражении на 8,1% - до 9,1 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги". Таким образом, рост майского показателя к апрельскому (7,7 млн человек) составил 18,2%. Пассажирооборот в... Пассажирооборот в... читать дальше

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Российский рекламный рынок в первом квартале 2022 года вырос на 5% по сравнению с показателем за январь-март 2021 года и составил 128-130 млрд рублей, говорится в сообщении Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). АКАР не стала раскрывать динамику и объемы рекламы в... читать дальше

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Безработица в 19-ти странах еврозоны в апреле 2022 года составила 6,8%, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Аналитики также не ожидали изменения, согласно Trading Economics. В ЕС безработица осталась на... В ЕС безработица осталась на... читать дальше

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