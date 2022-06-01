.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 61,6069 руб., евро - 62,7397 руб.
.
01 июня 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 61,6069 руб., евро - 62,7397 руб.
|0
1 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 61,6069 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 149,06 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 62,7397 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 197,73 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
01 июня 2022 года 14:13
По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменились разнонаправленно. Поддержку японскому рынку оказали новости об ослаблении антиковидных ограничений, что шаг за шагом продвигает страну к полному открытию,... читать дальше
.01 июня 2022 года 13:57
ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") допустило дефолт по выплате купонного дохода за 7-й период по облигациям серии 002Р-01 на сумму 3,454 млн рублей, говорится в сообщении компании. Причина неисполнения обязательства прежняя - "отсутствие на расчетном счете... читать дальше
.01 июня 2022 года 13:43
На производственной площадке "Росатома" в Колпино (Санкт-Петербург) началось производство заготовок для корпуса реактора энергоблока №1 египетской АЭС "Эль-Дабаа", сообщает пресс-служба госкорпорации. "Мы высоко ценим профессионализм и целенаправленную работу... читать дальше
.01 июня 2022 года 13:34
Министерство финансов планирует возобновить доработку стратегии развития финансового рынка на период до 2030 года, сообщил сегодня директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков в ходе выступления на научно-практической конференции по страхованию. "Мы... читать дальше
.01 июня 2022 года 13:23
Россия, несмотря на осложнение внешнеполитической и экономической ситуации, увеличивает производство молока и сохраняет инвестиционный потенциал молочной отрасли, сообщает Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) в пресс-релизе, приуроченном к Всемирному дню молока,... читать дальше
.01 июня 2022 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,39 пункта (0,781%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2374,14 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2382,57 (+1,14%) пункта,... читать дальше
.01 июня 2022 года 13:15
Сбербанк с сегодняшнего дня начал продавать в отделениях наличную валюту, кроме долларов США и евро (по ним действует ограничение ЦБ РФ), говорится в сообщении кредитной организации. Клиентам банка доступны 15 валют разных стран. "По этим валютам нет ограничений на... читать дальше
.01 июня 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 1 июня средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 63,17/75,23 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,17/75,23 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 41 коп., средний...
.01 июня 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 63,13/76,14 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,13/76,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 216 коп., Cредний курс продажи...
.01 июня 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 65,71/81,06 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 172 коп., Cредний курс продажи упал на...
.01 июня 2022 года 12:58
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка ГПБ на уровне ruАА+ со "стабильным" прогнозом. Как говорится в сообщении агентства, рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильной оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией... читать дальше
.01 июня 2022 года 12:49
Экономика Тайваня по итогам 2022 года вырастет на 3,9%, сообщается в прогнозе местного статистического управления. В феврале ожидалось, что повышение превысит 4,4%. Пересмотр учитывает такие факторы неопределенности, как пандемия COVID-10, перебои в цепочках... читать дальше
.01 июня 2022 года 12:41
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) ожидает в 2022 году прирост запасов полезных ископаемых на уровне прошлого года, сообщил журналистам глава Роснедр Евгений Петров в кулуарах международного технологического форума "Инновационные технологии недропользования -... читать дальше
.01 июня 2022 года 12:30
В мае перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ выросли в годовом выражении на 8,1% - до 9,1 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги". Таким образом, рост майского показателя к апрельскому (7,7 млн человек) составил 18,2%. Пассажирооборот в... читать дальше
.01 июня 2022 года 12:21
Российский рекламный рынок в первом квартале 2022 года вырос на 5% по сравнению с показателем за январь-март 2021 года и составил 128-130 млрд рублей, говорится в сообщении Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). АКАР не стала раскрывать динамику и объемы рекламы в... читать дальше
.01 июня 2022 года 12:09
Безработица в 19-ти странах еврозоны в апреле 2022 года составила 6,8%, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Аналитики также не ожидали изменения, согласно Trading Economics. В ЕС безработица осталась на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.