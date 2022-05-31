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31 мая 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 62,7603 руб.
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31 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18510 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,7603 руб. Минимальный курс евро составил 61,7575 руб., максимальный - 65,26 руб. Было заключено 62213 сделок. Объем торгов составил 154094,93 млн руб., что на 100% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,325 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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