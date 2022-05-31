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31 мая 2022 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,4088 руб.

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31 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1371 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4088 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,2 руб., максимальный - 9,68 руб. Было заключено 12947 сделок. Объем торгов составил 19982,27 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,47 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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