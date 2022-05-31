Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,4395 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,2 руб., максимальный - 9,7 руб. Было заключено 1318 сделок. Объем торгов составил 2279,97 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,4501 руб. за юань.

31 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4806 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4395 руб.

.

Замедление глобальной экономики может привести к падению цен на сырьевые и другие товары российского экспорта, снижение этих доходов в крайне негативном сценарии будет оказывать давление на рубль, усугубит ситуацию у экспортеров и в смежных отраслях, негативно отразится на... читать дальше

.

Нефтяные котировки растут в ходе торгов во вторник из-за сообщений о том, что лидеры стран Европейского союза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Главы государств и правительств стран Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций,... Главы государств и правительств стран Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций,... читать дальше

.

В среду, 1 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,42 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

В среду, 1 июня, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 51 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

В среду, 1 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 56,5 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Основной тенденцией валютного рынка РФ в ближайшей перспективе будет снижение роли доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России. В ЦБ считают, что... читать дальше

.

ЦБ РФ отмечает рост доли потребительских кредитов, по которым заемщики допустили первую просрочку, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России. На фоне роста безработицы и снижения реальных доходов населения качество розничного кредитного портфеля может ухудшиться, а... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 25033 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8201 руб. Минимальный курс евро составил 61,7575 руб., максимальный - 65,1225 руб. Было заключено 10465... Минимальный курс евро составил 61,7575 руб., максимальный - 65,1225 руб. Было заключено 10465... читать дальше

.

Компании, подпавшие под санкции, получат право временно не избирать совет директоров, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. "Предлагается разрешить... "Предлагается разрешить... читать дальше

.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги разнонаправленно. Поддержку китайскому рынку оказали хорошие статданные, а также ослабление антиковидных ограничений в стране. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей... Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей... читать дальше

.

Правительство РФ предложило скорректировать временный порядок выкупа компаниями собственных акций, увеличив срок владения ими с одного года до двух лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях... читать дальше

.

Совкомбанк приобрел в рамках оферты 2 млн 366,437 тыс. облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 23,66%... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 23,66%... читать дальше

.

Темпы роста ВВП Швейцарии в первом квартале 2022 года ускорились благодаря увеличению промышленной активности и объемов экспорта. Объем ВВП в январе-марте вырос на 4,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 0,5% относительно предыдущего квартала,... Объем ВВП в январе-марте вырос на 4,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 0,5% относительно предыдущего квартала,... читать дальше

.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") допустило два дефолта - по выплате купонного дохода за 16-й период по облигациям серии 001Р-04 на 13,56 млн рублей, а также при выплате 5-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей, говорится в сообщениях... читать дальше

.

В Москве с 2019 года в качестве эксперимента запустили специальный налоговый режим для самозанятых. Общий объем доходов жителей столицы, получивших такой статус, менее чем за 3 года достиг почти 400 млрд руб., говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса экономической... читать дальше

.

Самыми популярными направлениями организованного отдыха россиян летом 2022 года станут Россия и Турция, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом глубина продаж туров по России выше, чем зарубежных, отмечается в сообщении. "Турция занимает первое место... "Турция занимает первое место... читать дальше

.