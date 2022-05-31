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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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31 мая 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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31 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:45 Данные о потребительских расходах во Франции Апрель 2022
09:45 Изменение ВВП Франции I квартал 2022
09:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции Май 2022
09:45 Цены производителей во Франции Апрель 2022
10:55 Данные о безработице в Германии Май 2022
11:00 Изменение ВВП Италии I квартал 2022
11:30 Изменение денежной массы в Великобритании Апрель 2022
12:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне Май 2022
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии Май 2022
15:30 Изменение ВВП Канады I квартал 2022
15:30 Месячное изменение ВВП Канады Март 2022
16:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США Март 2022
16:45 Индекс производственной активности Чикаго Май 2022
17:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) Май 2022

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
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Замедление глобальной экономики может привести к падению цен на сырьевые и другие товары российского экспорта, снижение этих доходов в крайне негативном сценарии будет оказывать давление на рубль, усугубит ситуацию у экспортеров и в смежных отраслях, негативно отразится на...    читать дальше
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31 мая 2022 года 15:34
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Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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В среду, 1 июня, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 51 млрд руб.
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Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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В АТОР назвали самые популярные направления летнего отдыха россиян в 2022 году
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"Турция занимает первое место...    читать дальше
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