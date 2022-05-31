31 мая 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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31 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Апрель 2022
|09:45
|Изменение ВВП Франции
|I квартал 2022
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Май 2022
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Апрель 2022
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Май 2022
|11:00
|Изменение ВВП Италии
|I квартал 2022
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Апрель 2022
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Май 2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Май 2022
|15:30
|Изменение ВВП Канады
|I квартал 2022
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Март 2022
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Март 2022
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Май 2022
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Май 2022
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31 мая 2022 года 15:41
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31 мая 2022 года 15:30
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Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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31 мая 2022 года 15:30
В среду, 1 июня, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 51 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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31 мая 2022 года 15:30
В среду, 1 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 56,5 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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31 мая 2022 года 15:25
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31 мая 2022 года 15:15
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"Турция занимает первое место... читать дальше
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