Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,5459 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,3551 руб., максимальный - 10,1936 руб. Было заключено 17264 сделки. Объем торгов составил 19455,76 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,4744 руб. за юань.

30 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5459 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43765,660 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 329,453 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5459 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3551 руб., максимальный - 10,1936 руб. Было заключено 17264... Минимальный курс юаня составил 9,3551 руб., максимальный - 10,1936 руб. Было заключено 17264... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 47508 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,6113 руб. Минимальный курс евро составил 62,5525 руб., максимальный - 69,795 руб. Было заключено 59010... Минимальный курс евро составил 62,5525 руб., максимальный - 69,795 руб. Было заключено 59010... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начав торги ростом на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, завершил день без единой динамики: незначительным снижением индекса МосБиржи и существенным ростом индекса РТС. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,3% и составил... Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,3% и составил... читать дальше

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Золотодобытчик Nordgold по итогам 2021 года произвел 1,024 млн унций золотого эквивалента, сообщила компания. Это на 2% меньше результата 2020 года. Ожидаемое снижение выпуска золота на рудниках Гросс, Суздаль и Taparko было практически полностью компенсировано ростом... Это на 2% меньше результата 2020 года. Ожидаемое снижение выпуска золота на рудниках Гросс, Суздаль и Taparko было практически полностью компенсировано ростом... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают повышаться на фоне ослабления антиковидных ограничений для бизнеса в Шанхае и Пекине, при этом котировки Brent достигли максимального значения за 2 месяца. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 мск подорожали на... Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 мск подорожали на... читать дальше

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров возглавил совет директоров "АвтоВАЗа", сообщила пресс-служба министерства. "Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на безвозмездной основе займет пост председателя директоров крупнейшего российского производителя... "Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на безвозмездной основе займет пост председателя директоров крупнейшего российского производителя... читать дальше

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Россия приняла решение о прекращении применения межправительственного меморандума о взаимопонимании с США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и средств массовой информации. Соответствующее распоряжение... Соответствующее распоряжение... читать дальше

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Стоимость самых бюджетных макаронных изделий в Великобритании подскочила на 50% в апреле в годовом выражении, свидетельствуют данные исследования Национального статистического управления (ONS) страны. В ходе исследования ONS проверило цены на самые дешевые продукты в 30... В ходе исследования ONS проверило цены на самые дешевые продукты в 30... читать дальше

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По итогам 1-го квартала чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1% - до 19,8 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 1,9% - до 35,58 млрд руб. EBITDA увеличилась на 1,9% - до 35,58 млрд руб. Выручка без учета субсидий... Выручка без учета субсидий... читать дальше

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Газовый трейдер из Нидерландов GasTerra принял решение не выполнять требования "Газпрома" о новой системе оплаты российского газа, говорится в сообщении компании. "В ответ на решение GasTerra "Газпром" объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года", - отмечается в... "В ответ на решение GasTerra "Газпром" объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года", - отмечается в... читать дальше

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В апреле цены на импортируемые в Германию товары подскочили на 31,7%, рекордными темпами со времен нефтяного кризиса 1974 года, свидетельствуют данные Федерального статуправления страны (Destatis). В частности, стоимость импорта энергоносителей взлетела в 2,5 раза... В частности, стоимость импорта энергоносителей взлетела в 2,5 раза... читать дальше

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Число законов прямого действия, не требующих принятия подзаконных актов правительства, выросло при работе Госдумы нынешнего, восьмого, созыва, заявил журналистам в понедельник спикер палаты Вячеслав Володин. "В восьмом созыве выросло число законов прямого действия; чем... "В восьмом созыве выросло число законов прямого действия; чем... читать дальше

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Рецессия мировой экономики не неизбежна, но следует готовиться к замедлению темпов роста и увеличению цен, предупреждают экономисты. "Неожиданных последствий стагфляции не будет", - говорит главный экономист Economist Intelligence Unit Саймон Баптист, которого цитирует... "Неожиданных последствий стагфляции не будет", - говорит главный экономист Economist Intelligence Unit Саймон Баптист, которого цитирует... читать дальше

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В 1-м квартале т.г. профицит счета текущих операций Канады составил 5,03 млрд канадских долларов ($3,97 млрд), что является рекордным показателем почти за 14 лет благодаря резко подорожавшей нефти, увеличившей стоимость канадского экспорта. В 4-м квартале 2021 года... В 4-м квартале 2021 года... читать дальше

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ЦБ РФ с 31 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3756,62 (-189,21) руб./грамм; на серебро - 45,19 (-1,53) руб./грамм; на платину - 1937,34 (-73,74) руб./грамм; на палладий - 4146,52 (-108,34) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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