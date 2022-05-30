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30 мая 2022 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 64,6113 руб.

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30 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 47508 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,6113 руб.

Минимальный курс евро составил 62,5525 руб., максимальный - 69,795 руб. Было заключено 59010 сделок. Объем торгов составил 144826 млн руб., что на 100% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,3025 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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