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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 мая в размере 63,0975 руб.
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30 мая 2022 года 15:59
ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 мая в размере 63,0975 руб.
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30 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 мая, составляет 63,0975 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 330,54 коп. Это автоматическое сообщение.
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30 мая 2022 года 18:04
По итогам 1-го квартала чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1% - до 19,8 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 1,9% - до 35,58 млрд руб. Выручка без учета субсидий... читать дальше
.30 мая 2022 года 17:44
Газовый трейдер из Нидерландов GasTerra принял решение не выполнять требования "Газпрома" о новой системе оплаты российского газа, говорится в сообщении компании. "В ответ на решение GasTerra "Газпром" объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года", - отмечается в... читать дальше
.30 мая 2022 года 17:29
В апреле цены на импортируемые в Германию товары подскочили на 31,7%, рекордными темпами со времен нефтяного кризиса 1974 года, свидетельствуют данные Федерального статуправления страны (Destatis). В частности, стоимость импорта энергоносителей взлетела в 2,5 раза... читать дальше
.30 мая 2022 года 17:20
Число законов прямого действия, не требующих принятия подзаконных актов правительства, выросло при работе Госдумы нынешнего, восьмого, созыва, заявил журналистам в понедельник спикер палаты Вячеслав Володин. "В восьмом созыве выросло число законов прямого действия; чем... читать дальше
.30 мая 2022 года 17:12
Рецессия мировой экономики не неизбежна, но следует готовиться к замедлению темпов роста и увеличению цен, предупреждают экономисты. "Неожиданных последствий стагфляции не будет", - говорит главный экономист Economist Intelligence Unit Саймон Баптист, которого цитирует... читать дальше
.30 мая 2022 года 17:04
В 1-м квартале т.г. профицит счета текущих операций Канады составил 5,03 млрд канадских долларов ($3,97 млрд), что является рекордным показателем почти за 14 лет благодаря резко подорожавшей нефти, увеличившей стоимость канадского экспорта. В 4-м квартале 2021 года... читать дальше
.30 мая 2022 года 17:02
ЦБ РФ с 31 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3756,62 (-189,21) руб./грамм; на серебро - 45,19 (-1,53) руб./грамм; на платину - 1937,34 (-73,74) руб./грамм; на палладий - 4146,52 (-108,34) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.30 мая 2022 года 17:01
Банк России зарегистрировал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями СФО "Рекорд финанс" 1-й серии, сообщается на сайте регулятора. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00658-R. Заем будет предназначен для квалифицированных инвесторов и... читать дальше
.30 мая 2022 года 16:56
По итогам 1-го квартала чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по МСФО выросла по сравнению с тем же периодом 2021 г. на 44,6% - до 4,878 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка за этот период увеличилась на 29,5% - до 39,854 млрд руб., EBITDA - на 31% - до... читать дальше
.30 мая 2022 года 16:48
Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сомневается, что законопроект о регулировании цифровых валют (криптовалют) в ближайшее время будет внесен в парламент: идут жаркие дискуссии. "Если говорить о криптовалюте, то законопроект подготовлен Минфином,... читать дальше
.30 мая 2022 года 16:43
ОГК-2 приняла решение 28 июня досрочно погасить почти 24% выпуска облигаций 003Р-01 на 6,5 млрд рублей
ПАО "ОГК-2" приняло решение 28 июня досрочно погасить 23,9% выпуска облигаций серии 003Р-01, говорится в сообщении компании. Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода, его размер составит 6,46 млрд рублей. Компания в декабре 2020 года разместила... читать дальше
.30 мая 2022 года 16:41
Доходность 10-летних немецких государственных облигаций выросла в понедельник до 1,05%, приблизившись к 8-летнему максимуму после данных о резком ускорении инфляции в Германии. По предварительным данным, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами... читать дальше
.30 мая 2022 года 16:39
0 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-225 на 21 млрд 745,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... читать дальше
.30 мая 2022 года 16:33
Законопроект о регулировании криптовалют в РФ может быть внесен в Думу до окончания весенней сессии, сообщили в понедельник в пресс-службе палаты со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина. "Депутаты рассчитывают на внесение этого законопроекта в Госдуму до... читать дальше
.30 мая 2022 года 16:24
Нерезиденты в апреле 2022 года снизили вложения в ОФЗ на 7 млрд рублей, или на 0,3% - до 2,763 трлн рублей с 2,770 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ. Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ на 1 мая 2022 года стал минимальным с 1 октября 2019 года, когда они... читать дальше
.30 мая 2022 года 16:23
АО "ПО "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова" (УОМЗ) с 11:00 МСК 31 мая до 15:00 МСК 1 июня проведет сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года серии БО-04 объемом до 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ранее сообщалось, что... читать дальше
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