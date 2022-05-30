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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1356,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2660,02 млрд руб.
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30 мая 2022 года 09:41
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1356,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2660,02 млрд руб.
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30 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 мая составили по Российской Федерации 1356,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1263,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 664,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 578,6 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 мая составили 2660,02 млрд руб. против 2831,7857 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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30 мая 2022 года 09:41
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1356,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2660,02 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 мая составили по Российской Федерации 1356,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1263,1 млрд руб. На начало... читать дальше
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