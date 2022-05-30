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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Экономика РФ в 2022 году снизится на 7,8%
Падение ВВП РФ в 2022 году составит 7,8%, следует из макропрогноза Минэкономразвития. Инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 17,5%. В 2024 году российская экономика вырастет на 3,2%
 
Россия заплатит по госдолгу по аналогичной расчетам за газ в рублях схеме
Расчеты с держателями российских еврооблигаций планируется проводить с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, рассказал "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов. По его словам, система будет действовать таким же...
 
Мошенники стали использовать для подмены номера граждан
Мошенники, похищающие средства со счетов граждан, начали использовать новый, вдвойне опасный метод. Для звонков потенциальным жертвам они используют подменные номера обычных граждан. Об этом "Известиям" рассказали эксперты платформы "Мошеловка". Им...
 
В РФ могут упростить списание долгов через банкротство
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил о предложении повысить размер суммы долга, при которой граждане смогут пройти внесудебную процедуру личного банкротства. Заявление прозвучало на пленарном заседании Совета судей РФ, пишет...
 
30 мая 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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30 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Объемы розничных продаж в Германии Апрель 2022
11:00 Изменение цен производителей в Италии Апрель 2022
12:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Май 2022
15:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Май 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
30 мая 2022 года 09:41
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1356,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2660,02 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 мая составили по Российской Федерации 1356,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1263,1 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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30 мая 2022 года 09:36
Федун считает разумным снижение добычи нефти в РФ
Вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун считает разумным снижение добычи нефти в России в условиях существующих ограничений из-за ситуации на Украине.

"Зачем производить и экспортировать товаров больше, чем это необходимо для динамичного экономического роста и повышения...    читать дальше
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30 мая 2022 года 09:34
"Мосбиржа" включила выпуск облигаций "Арагон" 1-й серии в сектор компаний повышенного инвестиционного риска
"Московская биржа" включила выпуск облигаций ООО "Арагон" (Новосибирск) 1-й серии в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, сообщается на сайте биржи.

Ранее сообщалось, что эмитент увеличил срок обращения облигаций 1-й серии с 5 до 10 лет.

Пятилетний...    читать дальше
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30 мая 2022 года 09:27
Доллар дешевеет к евро и фунту, стабилен к иене
Доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов, стабилен к иене на торгах в понедельник. Давление на доллар оказывают растущие ожидания спада в экономике США в связи с быстрым ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), пытающейся сдержать...    читать дальше
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30 мая 2022 года 09:09
ВТБ разместит 31 мая однодневные бонды серии КС-4-226 на 50 млрд рублей
0 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-226 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
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30 мая 2022 года 09:04
Азиатские рынки акций торгуются в плюсе
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются вслед за положительной динамикой на рынке акций США в конце прошлой недели, а также на фоне ослабления антиковидных ограничений для бизнеса в Шанхае и Пекине.

Американский...    читать дальше
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30 мая 2022 года 08:51
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 528,9 млн
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 528 млн 997 тыс. 669, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире впоследствии заражения COVID-19 скончались 6 млн 287 тыс....    читать дальше
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30 мая 2022 года 08:42
Цены на нефть продолжают повышаться
Нефть дорожает в понедельник на ожиданиях смягчения карантинных ограничений в Китае.

Власти Шанхая объявили, что все производственные предприятия в городе смогут возобновить работу с июня, сообщает агентство Bloomberg. В Пекине заявили, что распространение коронавируса...    читать дальше
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30 мая 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 51 выпускам облигаций на общую сумму 7,54 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 51 выпускам облигаций на общую сумму 7,54 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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30 мая 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,4 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,4 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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30 мая 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 259,82 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 259,82 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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30 мая 2022 года 08:29
Wildberries запустил сервис поиска автозапчастей
Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries запустил сервис поиска запчастей автомобилей и мотоциклов. Поиск организован по марке и модели, а также по VIN/Frame транспортного средства. В будущем компания добавит в каталог запчасти для грузового и коммерческого...    читать дальше
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30 мая 2022 года 08:22
Американские фондовые индексы выросли на 1,8-3,3%
Американские фондовые индексы подскочили в пятницу на сигналах замедления инфляции в США.

За минувшую неделю индекс S&P 500 прибавил 6,6%, Dow Jones - 6,2%, Nasdaq - 6,8%. До этого Dow снижался восемь недель подряд, чего не наблюдалось с 1932 года, а два других индекса...    читать дальше
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30 мая 2022 года 08:15
Число городов-миллионников в РФ увеличилось до 16 - Росстат
Число городов с населением более 1 млн человек в РФ по итогам Всероссийской переписи населения (прошла осенью 2021 года) увеличилось до шестнадцати с двенадцати по переписи 2010 года и тринадцати по переписи 2002 года, говорится сообщении Росстата.

Новыми...    читать дальше
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30 мая 2022 года 08:07
Европейские рынки акций в пятницу продемонстрировали рост
Фондовые индексы Западной Европы увеличились по итогам торгов в пятницу, зафиксировав существенный рост с начала недели.

Поддержку европейскому рынку в последние дни оказывало некоторое ослабление ожиданий агрессивного ужесточения монетарной политики Федеральной...    читать дальше
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30 мая 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 мая в размере 66,4029 руб., курс евро - 69,4353 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 66,4029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 435,34 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 69,4353 руб. По сравнению с...
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