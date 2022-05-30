30 мая 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Апрель 2022
|11:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Апрель 2022
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Май 2022
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Май 2022
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30 мая 2022 года 09:41
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 мая составили по Российской Федерации 1356,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1263,1 млрд руб.
На начало... читать дальше
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30 мая 2022 года 09:36
Вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун считает разумным снижение добычи нефти в России в условиях существующих ограничений из-за ситуации на Украине.
"Зачем производить и экспортировать товаров больше, чем это необходимо для динамичного экономического роста и повышения... читать дальше
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30 мая 2022 года 09:34
"Московская биржа" включила выпуск облигаций ООО "Арагон" (Новосибирск) 1-й серии в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, сообщается на сайте биржи.
Ранее сообщалось, что эмитент увеличил срок обращения облигаций 1-й серии с 5 до 10 лет.
Пятилетний... читать дальше
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30 мая 2022 года 09:27
Доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов, стабилен к иене на торгах в понедельник. Давление на доллар оказывают растущие ожидания спада в экономике США в связи с быстрым ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), пытающейся сдержать... читать дальше
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30 мая 2022 года 09:09
0 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-226 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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30 мая 2022 года 09:04
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются вслед за положительной динамикой на рынке акций США в конце прошлой недели, а также на фоне ослабления антиковидных ограничений для бизнеса в Шанхае и Пекине.
Американский... читать дальше
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30 мая 2022 года 08:51
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 528 млн 997 тыс. 669, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире впоследствии заражения COVID-19 скончались 6 млн 287 тыс.... читать дальше
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30 мая 2022 года 08:42
Нефть дорожает в понедельник на ожиданиях смягчения карантинных ограничений в Китае.
Власти Шанхая объявили, что все производственные предприятия в городе смогут возобновить работу с июня, сообщает агентство Bloomberg. В Пекине заявили, что распространение коронавируса... читать дальше
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30 мая 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 51 выпускам облигаций на общую сумму 7,54 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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30 мая 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,4 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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30 мая 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 259,82 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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30 мая 2022 года 08:29
Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries запустил сервис поиска запчастей автомобилей и мотоциклов. Поиск организован по марке и модели, а также по VIN/Frame транспортного средства. В будущем компания добавит в каталог запчасти для грузового и коммерческого... читать дальше
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30 мая 2022 года 08:22
Американские фондовые индексы подскочили в пятницу на сигналах замедления инфляции в США.
За минувшую неделю индекс S&P 500 прибавил 6,6%, Dow Jones - 6,2%, Nasdaq - 6,8%. До этого Dow снижался восемь недель подряд, чего не наблюдалось с 1932 года, а два других индекса... читать дальше
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30 мая 2022 года 08:15
Число городов с населением более 1 млн человек в РФ по итогам Всероссийской переписи населения (прошла осенью 2021 года) увеличилось до шестнадцати с двенадцати по переписи 2010 года и тринадцати по переписи 2002 года, говорится сообщении Росстата.
Новыми... читать дальше
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30 мая 2022 года 08:07
Фондовые индексы Западной Европы увеличились по итогам торгов в пятницу, зафиксировав существенный рост с начала недели.
Поддержку европейскому рынку в последние дни оказывало некоторое ослабление ожиданий агрессивного ужесточения монетарной политики Федеральной... читать дальше
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30 мая 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 66,4029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 435,34 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 69,4353 руб. По сравнению с...
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