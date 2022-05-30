.

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 мая составили по Российской Федерации 1356,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1263,1 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

.

Вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун считает разумным снижение добычи нефти в России в условиях существующих ограничений из-за ситуации на Украине. "Зачем производить и экспортировать товаров больше, чем это необходимо для динамичного экономического роста и повышения... "Зачем производить и экспортировать товаров больше, чем это необходимо для динамичного экономического роста и повышения... читать дальше

.

"Московская биржа" включила выпуск облигаций ООО "Арагон" (Новосибирск) 1-й серии в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, сообщается на сайте биржи. Ранее сообщалось, что эмитент увеличил срок обращения облигаций 1-й серии с 5 до 10 лет. Ранее сообщалось, что эмитент увеличил срок обращения облигаций 1-й серии с 5 до 10 лет. Пятилетний... Пятилетний... читать дальше

.

Доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов, стабилен к иене на торгах в понедельник. Давление на доллар оказывают растущие ожидания спада в экономике США в связи с быстрым ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), пытающейся сдержать... читать дальше

.

0 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-226 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются вслед за положительной динамикой на рынке акций США в конце прошлой недели, а также на фоне ослабления антиковидных ограничений для бизнеса в Шанхае и Пекине. Американский... Американский... читать дальше

.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 528 млн 997 тыс. 669, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире впоследствии заражения COVID-19 скончались 6 млн 287 тыс.... читать дальше

.

Нефть дорожает в понедельник на ожиданиях смягчения карантинных ограничений в Китае. Власти Шанхая объявили, что все производственные предприятия в городе смогут возобновить работу с июня, сообщает агентство Bloomberg. В Пекине заявили, что распространение коронавируса... Власти Шанхая объявили, что все производственные предприятия в городе смогут возобновить работу с июня, сообщает агентство Bloomberg. В Пекине заявили, что распространение коронавируса... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 51 выпускам облигаций на общую сумму 7,54 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,4 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 259,82 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries запустил сервис поиска запчастей автомобилей и мотоциклов. Поиск организован по марке и модели, а также по VIN/Frame транспортного средства. В будущем компания добавит в каталог запчасти для грузового и коммерческого... читать дальше

.

Американские фондовые индексы подскочили в пятницу на сигналах замедления инфляции в США. За минувшую неделю индекс S&P 500 прибавил 6,6%, Dow Jones - 6,2%, Nasdaq - 6,8%. До этого Dow снижался восемь недель подряд, чего не наблюдалось с 1932 года, а два других индекса... За минувшую неделю индекс S&P 500 прибавил 6,6%, Dow Jones - 6,2%, Nasdaq - 6,8%. До этого Dow снижался восемь недель подряд, чего не наблюдалось с 1932 года, а два других индекса... читать дальше

.

Число городов с населением более 1 млн человек в РФ по итогам Всероссийской переписи населения (прошла осенью 2021 года) увеличилось до шестнадцати с двенадцати по переписи 2010 года и тринадцати по переписи 2002 года, говорится сообщении Росстата. Новыми... Новыми... читать дальше

.

Фондовые индексы Западной Европы увеличились по итогам торгов в пятницу, зафиксировав существенный рост с начала недели. Поддержку европейскому рынку в последние дни оказывало некоторое ослабление ожиданий агрессивного ужесточения монетарной политики Федеральной... Поддержку европейскому рынку в последние дни оказывало некоторое ослабление ожиданий агрессивного ужесточения монетарной политики Федеральной... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 66,4029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 435,34 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 69,4353 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 69,4353 руб. По сравнению с...

.