ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 мая в размере 66,4029 руб., курс евро - 69,4353 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 69,4353 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 499,61 коп.

30 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 66,4029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 435,34 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 43124,270 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 641,391 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18510 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,7603 руб. Минимальный курс евро составил 61,7575 руб., максимальный - 65,26 руб. Было заключено 62213... Минимальный курс евро составил 61,7575 руб., максимальный - 65,26 руб. Было заключено 62213... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1371 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4088 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2 руб., максимальный - 9,68 руб. Было заключено 12947 сделок. Объем... Минимальный курс юаня составил 9,2 руб., максимальный - 9,68 руб. Было заключено 12947 сделок. Объем... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13160 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,627 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,5 руб., максимальный - 63,465 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,5 руб., максимальный - 63,465 руб. Было заключено... читать дальше

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Российские кондитерские предприятия намерены активнее использовать отечественное оборудование и техническую поддержку со стороны специалистов машиностроительных компаний. В настоящее время доля такого оборудования на разных фабриках отрасли варьируется от 20% до 85%, сообщили... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продаж после известий о новых санкциях ЕС к России, Главы стран ЕС согласовали отключение Сбербанка от SWIFT и эмбарго на две трети нефти из РФ. Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона... Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона... читать дальше

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Страны Евросоюза намерены ввести запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, в рамках шестого пакета санкций к РФ в связи с военной операцией на территории Украины, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и дипломатов... читать дальше

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Цены на гречиху в последнее время падают. На рынке крупы вялый спрос. Как сообщила "Интерфаксу" заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова, в Алтайском крае (основной производитель гречихи в РФ) цены производителей на гречиху к концу... читать дальше

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Предприятия группы "ГАЗ" в июне будут работать в графике полной рабочей недели, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "Решение о дальнейшем графике будет приниматься исходя из текущей ситуации", - сказали в пресс-службе. Как сообщалось, ранее на предприятиях... Как сообщалось, ранее на предприятиях... читать дальше

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В шестой пакет санкций ЕС войдут ограничения в отношении десятков российских бизнесменов, а также трех телеканалов и отключения от SWIFT ряда российских банков, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. "Мы приняли решение по шестому пакету санкций, который чрезвычайно... "Мы приняли решение по шестому пакету санкций, который чрезвычайно... читать дальше

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Темпы экономического роста в Индии в первом квартале 2022 года замедлились до минимума за год на фоне подъема заболеваемости COVID-19 в стране, повышения цен на энергоносители и сохранения проблем в логистических цепочках. Объем ВВП в январе-марте увеличился на 4,1% по... Объем ВВП в январе-марте увеличился на 4,1% по... читать дальше

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АО "Почта России" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-002Р-01 с офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей на уровне 11,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте в... Ориентиру соответствует доходность к оферте в... читать дальше

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Цены на газ для населения Литвы повышаются на 27,5 - 41,5% в зависимости от объема потребляемого газа. Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) сегодня обнародовал новые тарифы на газ для бытовых потребителей, которые вступят в силу с 1 июля. С учетом... С учетом... читать дальше

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ООО "РЕСО-лизинг" с 11:00 МСК 1 июня до 15:00 МСК 2 июня проведет сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска облигаций серии БО-02П-01 объемом не менее 5 млрд рублей и сроком обращения 4 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го... Ориентир ставки 1-го... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 46689 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,7016 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,45 руб., максимальный - 63,44 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 60,45 руб., максимальный - 63,44 руб. Была... читать дальше

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Регулирование цен не приведет к росту доступности жилья, заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин. По его словам, это доказали отрасли, где вводилось госрегулирование. "Показатель доступности жилья, а не снижения цены - один из важнейших. Мы видим объективно его небольшое... читать дальше

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