ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 мая в размере 66,4029 руб., курс евро - 69,4353 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 69,4353 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 499,61 коп.

29 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 66,4029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 435,34 коп.

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Объем покупок, которые жители столицы совершили онлайн в марте 2022 года, вырос на 2% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, при этом офлайн-расходы на товары и услуги за аналогичный период сократились на 4%. Причины подобной динамики - высокие темпы цифровизации в сфере... читать дальше

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Правительство РФ отдало распоряжение профильным ведомствам не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год акционерам публичного акционерного общества "Современный коммерческий флот" ("Совкомфлот"). Распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на... читать дальше

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Правительство РФ утвердило индексацию с 1 июня грузовых тарифов ОАО "РЖД" на 11%. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 27 мая и опубликовано правительством в субботу. Индексация не затронет перевозку продовольственных и... Индексация не затронет перевозку продовольственных и... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о внесении в Госдуму проекта закона об исполнении федерального бюджета за 2021 год. "Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "Об исполнении... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 66,4029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 435,34 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 69,4353 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 69,4353 руб. По сравнению с...

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Более 4,5 млн отдыхающих планирует принять в нынешнем году город-курорт Сочи, сообщил "Интерфаксу" глава курорта Алексей Копайгородский в субботу в Сочи. "Статистика показывает, что мы примем 4,5 млн человек, но я думаю, что этот показатель будет выше. Только за майские... читать дальше

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возможности предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) претендовать на льготные кредиты по субсидируемой ставке, сообщается на сайте правительства. "Компании, для которых деятельность в... "Компании, для которых деятельность в... читать дальше

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С 28 мая Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам, с 30 мая - по ипотеке для всех категорий клиентов. Это уже второе снижение процентных ставок в банке за май, говорится в сообщении кредитной организации. Снижение ставок по потребкредитам составило... Снижение ставок по потребкредитам составило... читать дальше

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Власти Китая предоставят государственные субсидии осуществляющим перевозки внутри страны авиакомпаниям, которые сильно пострадали от пандемии COVID-19 и повышения цен на нефть, говорится в совместном документе министерства финансов и Управлением гражданской авиации... читать дальше

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Чистая прибыль и выручка ПАО "Группа ЛСР" по МСФО в 2022 году будут не ниже, чем по итогам 2021 года, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора группы Хамит Мавлияров. "Текущий год надо планировать аккуратно. Мы же все понимаем, какую ситуацию проходим.... "Текущий год надо планировать аккуратно. Мы же все понимаем, какую ситуацию проходим.... читать дальше

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Число заместителей министра сельского хозяйства может увеличиться до 9, количество департаментов - до 18. Это предусмотрено проектом постановления правительства, который размещен на сайте regulation.gov.ru. Документ подготовил Минсельхоз. "Разрешить министерству... "Разрешить министерству... читать дальше

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Тинькофф банк с 28 мая временно перестанет открывать вклады в валюте, говорится в сообщении кредитной организации в ее официальном телеграм-канале. Если у клиента уже открыт вклад в валюте, то пополнить его можно до конца действия, но пролонгировать такой вклад уже не получится,... читать дальше

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В рамках мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций свыше 37 млрд рублей будет направлено на субсидирование специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции. Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил... читать дальше

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"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на субботу в объеме 43,7 млн куб. м, свидетельствуют данные ОГТСУ. Показатель в пятницу был 46,4 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции... читать дальше

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Китай в январе-апреле снизил грузоперевозки автомобильным транспортом на 3,9% относительно того же периода прошлого года - до 11,1 млрд тонн, сообщило министерство транспорта страны. В том числе в апреле данный показатель составил 2,96 млрд тонн. Между тем объем... Между тем объем... читать дальше

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Россия к 23-24 июня, когда по графику ей предстоит перечислить очередные купонные платежи по долларовым евробондам, подготовит механизм, который позволит проводить расчеты с инвесторами без лицензии американских властей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Лицензия... Лицензия... читать дальше

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