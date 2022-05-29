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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 мая в размере 66,4029 руб., курс евро - 69,4353 руб.
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29 мая 2022 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 мая в размере 66,4029 руб., курс евро - 69,4353 руб.
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29 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 66,4029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 435,34 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 69,4353 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 499,61 коп.
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29 мая 2022 года 11:08
Объем покупок, которые жители столицы совершили онлайн в марте 2022 года, вырос на 2% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, при этом офлайн-расходы на товары и услуги за аналогичный период сократились на 4%. Причины подобной динамики - высокие темпы цифровизации в сфере... читать дальше
.29 мая 2022 года 10:29
Правительство отдало распоряжение не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год акционерам "Совкомфлота"
Правительство РФ отдало распоряжение профильным ведомствам не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год акционерам публичного акционерного общества "Современный коммерческий флот" ("Совкомфлот"). Распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на... читать дальше
.29 мая 2022 года 10:02
Правительство РФ утвердило индексацию с 1 июня грузовых тарифов ОАО "РЖД" на 11%. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 27 мая и опубликовано правительством в субботу. Индексация не затронет перевозку продовольственных и... читать дальше
.29 мая 2022 года 09:31
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о внесении в Госдуму проекта закона об исполнении федерального бюджета за 2021 год. "Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "Об исполнении... читать дальше
.29 мая 2022 года 09:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 66,4029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 435,34 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 69,4353 руб. По сравнению с...
.28 мая 2022 года 17:57
Более 4,5 млн отдыхающих планирует принять в нынешнем году город-курорт Сочи, сообщил "Интерфаксу" глава курорта Алексей Копайгородский в субботу в Сочи. "Статистика показывает, что мы примем 4,5 млн человек, но я думаю, что этот показатель будет выше. Только за майские... читать дальше
.28 мая 2022 года 17:24
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возможности предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) претендовать на льготные кредиты по субсидируемой ставке, сообщается на сайте правительства. "Компании, для которых деятельность в... читать дальше
.28 мая 2022 года 16:58
С 28 мая Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам, с 30 мая - по ипотеке для всех категорий клиентов. Это уже второе снижение процентных ставок в банке за май, говорится в сообщении кредитной организации. Снижение ставок по потребкредитам составило... читать дальше
.28 мая 2022 года 16:03
Власти Китая предоставят государственные субсидии осуществляющим перевозки внутри страны авиакомпаниям, которые сильно пострадали от пандемии COVID-19 и повышения цен на нефть, говорится в совместном документе министерства финансов и Управлением гражданской авиации... читать дальше
.28 мая 2022 года 15:35
Чистая прибыль и выручка ПАО "Группа ЛСР" по МСФО в 2022 году будут не ниже, чем по итогам 2021 года, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора группы Хамит Мавлияров. "Текущий год надо планировать аккуратно. Мы же все понимаем, какую ситуацию проходим.... читать дальше
.28 мая 2022 года 14:57
Число заместителей министра сельского хозяйства может увеличиться до 9, количество департаментов - до 18. Это предусмотрено проектом постановления правительства, который размещен на сайте regulation.gov.ru. Документ подготовил Минсельхоз. "Разрешить министерству... читать дальше
.28 мая 2022 года 13:28
Тинькофф банк с 28 мая временно перестанет открывать вклады в валюте, говорится в сообщении кредитной организации в ее официальном телеграм-канале. Если у клиента уже открыт вклад в валюте, то пополнить его можно до конца действия, но пролонгировать такой вклад уже не получится,... читать дальше
.28 мая 2022 года 12:29
Правительство выделило более 37 млрд руб. на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции
В рамках мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций свыше 37 млрд рублей будет направлено на субсидирование специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции. Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил... читать дальше
.28 мая 2022 года 10:45
"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на субботу в объеме 43,7 млн куб. м, свидетельствуют данные ОГТСУ. Показатель в пятницу был 46,4 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции... читать дальше
.28 мая 2022 года 10:34
Китай в январе-апреле снизил грузоперевозки автомобильным транспортом на 3,9% относительно того же периода прошлого года - до 11,1 млрд тонн, сообщило министерство транспорта страны. В том числе в апреле данный показатель составил 2,96 млрд тонн. Между тем объем... читать дальше
.28 мая 2022 года 10:11
Россия к 23-24 июня, когда по графику ей предстоит перечислить очередные купонные платежи по долларовым евробондам, подготовит механизм, который позволит проводить расчеты с инвесторами без лицензии американских властей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Лицензия... читать дальше
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